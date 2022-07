Liga MX: Tiago Volpi genera seguridad en la portería del Toluca en este Apertura 2022

La afición de los Diablos Rojos del Toluca esta contenta con las actuaciones del refuerzo brasileño, Tiago Volpi, ya que aseguran que la solidez en el arco es buena en las tres jornada que se han jugado en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Durante los tres encuentros que se han disputado por parte del Toluca, Tiago Volpi ha recibido un gol por lo menos en sus actuaciones.

Y es que antes de la llegada de Volpi al Toluca, el equipo tenía a Luis García en la titularidad en dicha posición, siendo un arquero muy intermitente en los juegos con el equipo en la Liga MX, generando muchas dudas si se merecía estar en ese puesto.

Tiago Volpi es un viejo conocido del futbol mexicano, ya que el brillo en su primera etapa en México con los Gallos Blancos del Querétaro. Después de jugar con los filibusteros, el carioca regreso a Brasil.

Para este torneo Apertura 2022, Toluca lo llamo para ser uno de los jugadores protagonistas en este certamen y poder recuperar el protagonismo en un equipo que viene de pasar muchos tragos amargos desde el torneo pasado.

En entrevista para ESPN, el portero carioca se dijo muy contento de poder estar una vez más en México y que mejor que con el Toluca.

“Yo creo que para todo hay un por qué y un plan, el plan es que estuviera aquí, contento, feliz, es un club muy grande, con una historia importante. Nunca me quedé pensando en las otras oportunidades, cuando no se dieron, ahora se dio y estoy contento en donde me toca estar”, agregó el arquero de los Diablos Rojos.