Liga MX: "Tiba" Sepúlveda asegura que no hay una amplia diferencia entre Chivas y América en el torneo

El defensa sinaloense de las Chivas del Guadalajara, Gilberto Sepúlveda, asegura que la diferencia en la cancha ante el América no es mucha, ya que para el jugador del conjunto tapatío, ambos equipos llegan en el mismo nive al Clásico Nacional de este fin de semana.

"No veo una amplia diferencia. Estamos a siete puntos, creo que nosotros estamos enfocados en esta semana y para nosotros es bastante importante porque para nosotros serán tres partidos, se juegan nueve puntos y la diferencia entre los dos es de siete, para nosotros no hay tanta diferencia en este torneo", consideró el zaguero de Guasave.

Con la vigente baja de Víctor Manuel Vucetich del banco del equipo, Sepúlveda habló sobre la llegada de Michel Leaño, a quien definió como un estratega que si cree en los jovenes del equipo tapatío.

"Estos tres días los hemos trabajado muy intensos, siempre ha sido así. Con el profe Leaño hay bastante comunicación. Él cree bastante en nosotros, él cree mucho en nuestra capacidad, cree totalmente en la idea que él tiene. Nosotros estamos convencidos de la idea que nos propone, sobre todo porque con él existe bastante comunicación porque a muchos de nosotros nos conoce desde procesos anteriores en fuerzas básicas, y siempre ha estado muy cercano. Siempre está apegado en casa club", externó el 'Tiba'.

Sobre las declaraciones de Roger Martínez, jugador del América con respecto a las pocas satisfacciones que han logrado en el Rebaño últimamente, el zaguero sinaloense no se engancha.

Leer más: Liga MX Femenil: Querétaro vs Atlético San Luis donde y a que hora verlo | Jornada 10 |

"Sí lo escuche y lo he estado viendo, y lo que pienso de eso es que cada quien, cuando hay un clásico, lo vive de manera diferente y lo actúa de forma diferente. Es muy respetable, yo lo veo de una manera distinta y no me causa problema ni me mueve mucho lo que dice. En lo personal no me gusta y no me molesta que hablen de mi equipo, pero soy consciente de lo que viene y sé donde se deben demostrar las cosas y de esa manera veo ese tipo de comentarios", sostuvo.