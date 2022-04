Liga MX: Tigres aseguran su lugar en la Fase Final del Clausura 2022

Nuevo León.- Este miércoles la Liga MX dio a conocer a los primeros equipos confirmados para la Fase Final del Clausura 2022 en donde ya figuran Tigres y Pachuca, siendo los dos equipos favorecidos por el resultado del partido de Chivas y Rayados. Con ese resultado se han clasificado a la última ronda del torneo mexicano, aunque solo la confirma que serán parte de los mejores 12 sin perder su lugar, ahora buscarán su boleto a Liguilla Directa al culminar entre los primeros 4 lugares.

A través de las redes sociales, la Liga MX informó que "Tigres, tras los resultados y su gran desempeño en el Torneo ya tiene su boleto para la Fase Final del Clausura 2022", se lee en la publicación, de igual manera aplica para el Club Pachuca. Ambos equipos figuran en la cima con 29 puntos pero una diferencia de goles más alta le ha favorecido al equipo de los Tuzos para ser los líderes.

Ahora Tigres de la mano de Miguel Herrera estarán buscando la posibilidad de sumar en esta jornada 14 y esperar un error de los Tuzos para además de superarlo en puntos, tambien hacerlo al ser el primer equipo en asegurar su lugar en Liguilla Directa pues de ganar estarían llegando 32 puntos y a solo 12 puntos por disputarse se vería complicado que sea alcanzado en unidades por equipos que vienen detrás de ellos.

Tigres se ha clasificado a la Fase Final de la Liga MX | Foto: Captura

Tigres ha tenido un gran torneo en donde pudo mantener una racha de hasta 9 partidos sin perder, lo que hizo que los felinos lleguen a la Jornada 14 con 9 triunfos, 2 empates y 2 derrotas, su mejor registro lo tienen como visitante pues de 7 duelos fuera de casa han ganado 5, empatado y perdido 1, mientras que como local los números tambien son favorables pero con una menos cantidad de partidos con 6, de los cuales 4 fueron triunfos, un empate y una derrota.

Miguel Herrera ha tenido una gran gestión de equipos sacando lo mejor de cada uno de los jugadores, en especial de Florian Thauvin quien ha demostrado su gran calidad de juego en los más minutos que ha tenido en este su segundo torneo. Para este fin de semana se espera que el equipo tenga unos movimientos, todo por cuestiones obligadas ya que no se tiene plantilla completa y el "Piojo" tendrá que hacer movimientos importantes.

Ya este miércoles se dejó ver su primera formación en donde destaca que Sebastián Córdova pinta para ser titular, algo que no hace desde la Jornada 3. En la línea defensiva está en espera de la confirmación de Diego Reyes o Igor Lichnovski para saber si podrán jugar, de igual forma ya probaron con Guido Pizarro en el medio del campo para tener un referente en la central. Tigres no contará con Hugo Ayala y Yeferson Soteldo por sus expulsiones y no podrán ser elegidos ante Toluca.