Liga MX: Tigres buscaría a Nacho Rivero tras la posible salida de Carlos González

México.- Gran giro el que se ha dado con la posible incorporación de Carlos González a Cruz Azul y es que fue este sábado cuando se dio a conocer que existía un interés por la máquina, pero ahora se le unido que no es una simple compra ya que Tigres estaría buscando un intercambio de jugadores en donde se involucra al mediocampista Ignacio Rivero de la máquina lo que ha alertado a la afición de Cruz Azul.

Según ha revelado TUDN, Tigres cedería a Carlos González a la máquina ya que las negociaciones que tenían con Toluca se cayeron, aprovechando estarían pidiendo a Nacho Rivero como un intercambio por el delantero, y es que Miguel Herrera tiene un gran gusto por el paraguayo de la máquina y por ello el interés de llevárselo. Esto no ha gustado a los aficionados celestes pues consideran que no debería ni pensarse cuando Rivero es uno de sus mejores jugadores.

De momento Diego Aguirre, nuevo entrenador de Cruz Azul no ha mencionado nada al respecto sobre esa situación, pero podría considerarlo en caso de que el futbolista no entre de lleno en los planes para su parado del siguiente torneo de la Liga MX. Aún así la directiva hizo un gran esfuerzo para hacerse de los servicios del jugador hace algunas temporadas y no lo dejarían ir tan fácil.

Carlos González sería mandado a Cruz Azul por un intercambio | Foto: Jam Media

Rivero es aclamado por la afición de Cruz Azul por su gran entrega, en cada partido da el 100% en las jugadas pensando en el bien del equipo. En la última temporada en donde el equipo no funcionó muy bien, siempre fue el más destacado para la afición y para el entrenador en ese momento que era Juan Reynoso. De momento no se ha dado ninguna actualización sobre las posible venta.

Cruz Azul por ahora no ha dado a conocer si tendrá bajas para esta temporada, ya el equipo inició la pretemporada y todos los que terminaron la campaña están trabajando ahora, se han dado algunos casos como la posible salida de Adrián Aldrete pero aún sin confirmar del todo. En lo que respecta a los refuerzos tampoco hay algo serio de momento.