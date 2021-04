Liga MX: Tigres colabora con autoridades en busca los culpables de los actos de violencia en el Volcán

Nuevo León.- Tigres se ha unido con las autoridades de Nuevo León para dar con los culpables de las acciones violentas contra un fan de Monterrey a las afueras del Estadio Universitario tras el Clásico Regio de la Liga MX. El conjunto felino asegura que rechazan cualquier acto de violencia y que han puesto en marcha su apoyo para dar con los responsables.

A través de redes sociales el equipo de Tigres dio unos cuantos mensajes donde anunciaba que ya trabajan con la Fiscalía de Nuevo León para reparar el daño que sufrió el aficionado de Monterrey. En el texto Tigres afirma que se atendió a la brevedad con los protocolos de la Liga MX y se pudo mantener a salvo al aficionado afectado.

"Condenamos enérgicamente este tipo de actos e informamos que desde el sábado estamos trabajando en colaboración con las autoridades locales para investigar a fondo los acontecimientos y reforzar las medidas de seguridad necesarias para que estos hechos no vuelvan a presentarse", se lee en uno de los mensajes del equipo.

De momento la Liga MX no se ha hecho presente con un comunicado pero si ha le ha dado seguimiento en las redes sociales compartiendo el mensaje del equipo de Tigres. Al ser ya afuera del Estadio Universitario posiblemente el equipo no reciba alguna sanción o multa por haber permitido que se hiciera un acto de esa manera al finalizar el partido.

Condenamos enérgicamente este tipo de actos e informamos que desde el sábado estamos trabajando en colaboración con las autoridades locales para investigar a fondo los acontecimientos y reforzar las medidas de seguridad necesarias para que estos hechos no vuelvan a presentarse. — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) April 26, 2021

Más temprano la Fiscalía de Nuevo León abrió una carpeta de investigación bajo el tema de "Noticia Médica" en la que no necesitó una denuncia del afectado quien se negó a hablar pero que fue atendido por personal de resguardo del estadio y aunque si tuvo golpes fuertes no corre peligro pero ha preferido no comentar al momento nada.

La Fiscalía aseguró que ya se trabaja en conjunto de aficionados que estuvieron cerca para recabar más información y ahora se le suma el equipo de Tigres. De momento no se ha revelado más información sobre quienes pudieron haber sido los culpables. Solo se tienen las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad y lo que lo aficionados lograron ver.

La Liga MX vivió una de las jornadas con más situaciones en los estadios que curiosamente se vienen presentando desde hace un par de semanas donde han tenido que evacuar a los fans por motivos dudosos. Esta jornada 16 se vieron peleas en las gradas del Estadio Akron, y Estadio Cuauhtémoc donde incluso se agredieron a dos mujeres, una agolpes y una más sufrió acoso.

Aunque todos los equipos involucrados han pedido una disculpa pública en sus redes sociales, la realidad es que la Liga MX no se ha manifestado, ya que muchas acciones se dieron dentro delos inmuebles, no se sabe si habrán castigos o si posiblemente una vez que finalice la jornada 16 con el partido de Pachuca vs Santos se diga algo oficial.