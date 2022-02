Liga MX: Tigres debe cerrar mejor los partidos y no regalar la iniciativa, asegura Miguel Herrera

El director técnico de Tigres, Miguel Herrera, habló en conferencia de prensa al término de la victoria de los felinos en su visita a FC Juárez, donde su equipo tomó una ventaja de tres goles en la primera mitad y permitió que Bravos se acercará con un par en el tiempo complementario.

"Nos relajamos mucho el segundo tiempo y cuando apretamos y quisimos hacer los goles tampoco tuvimos la fortuna de concretar las últimas opciones. Tuvimos tres muy claras y no pudimos aumentar el marcador, creo que hay que seguir trabajando en esa parte de no relajarnos, de no regalarle a los rivales, porque los rivales no van a dejar de correr y tratar de cerrar los partidos mejor, de mejor forma", sostuvo el estratega.

El cuadro de Nuevo León vive un momento de buenos resultados y ostenta una racha de cinco victorias al hilo en el Clausura 2022, no obstante, también tienen un récord negativo al recibir al menos un tanto en los últimos nueve enfrentamientos, situación de la que responsabilizó a la escuadra.

"No me preocupa, me ocupa el concentrarnos más porque reitero, un partido que no tenía más que trámite de finiquitar el segundo tiempo nos complicamos nosotros por dejar de tomar marcas, por dejar de ser intensos y le regalamos al rival la iniciativa", explicó Miguel.

Respecto al resultado, Herrera aseguró que es positivo y ayudará a encarar la jornada doble, pues más allá de que los felinos se complicaron el partido solos, su cuota goleadora les permite seguir cosechando puntos.

"Nos sabe bien, es un triunfo, son tres puntos de visitante y seguimos sumando, seguimos en la parte de arriba de la tabla y tranquilos. [Hay que] Corregir mucho de lo que nos ha faltado para para ser más sólidos en la parte de atrás, para buscar el equilibrio en el equipo, pero pues el equipo sigue anotando goles", indicó el timonel.

En cuanto a la plantilla con la que cuenta, el técnico descartó que tenga titulares y suplentes, o que estos últimos hayan permitido los dos goles ante Juárez, ya que todos los jugadores compiten día a día por una oportunidad en cada juego.

"Los suplentes entran bien, ahorita no tuvimos oportunidades, los suplentes han entrado en la banca, hacer bien las cosas. Los que no inician, porque yo no tengo planes, tengo 23 titulares. Son distracciones, hay que trabajar mucho en eso, en no bajar los brazos, en no desconcentrarnos poca concentración de repente, en jugadas que pareciera que no trae nada y los dejamos crecer", remarcó.