Liga MX: Tigres entre los equipos menos indisciplinados de la jornada 14

Nuevo León, Monterrey.- Tigres UANL tuvo una jornada casi limpia en la fecha 14 del Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. En su último partido frente a Diablos Rojos del Toluca se limitó a cometer faltas y su buen desempeño lo hizo ser uno de los equipos con menos tarjetas acumuladas.

Apenas el mediocampista Guido Pizarro fue el único que miró la tarjeta amarilla, siendo la tercera que acumula en el campeonato, de modo que no hubo riesgo alguno previo a comenzar la fecha doble, en la cual los dirigidos por Miguel Herrera viajarán a Aguascalientes para medirse a Rayos del Necaxa.

Los felinos, junto a Atlético de San Luis, FC Juárez, Rayados de Monterrey y su último rival Diablos Rojos del Toluca registraron solo una amarilla en esta fecha 14, el equipo sin juego limpio en este fin de semana fue Club Puebla con más de 10 tarjetas en la hoja de la Comisión Disciplinaria.

El encuentro con menos 'fair play' sucedió en el Nou Camp de León, pues el partido fue el que mayor número de cartas apuntó en el registro del árbitro central, la fiera tuvo cuatro amonestados y dos expulsados, la franja se salió de control al tener diez amonestados y dos expulsados.

Nueve representantes en esta semana vieron ante sus ojos la cartulina roja, quedando a uno de empatar la cantidad de expulsados que hubo en la semana pasada. Pumas apeló la roja que toleró Juan Ignacio Dinneno y Juan Pablo Segovia es el único que no jugará la fecha doble por acumulación de preventivas.

PLANTEL MÁS VASTO QUE HA DIRIGIDO

Miguel Herrera enalteció al decir que Tigres UANL es el elenco más completo que ha dirigido en su trayectoria por la Liga MX, haciendo menos a Club América, con quien logró su primer título en la Primera División en el certamen Clausura 2013.

"Hoy Tigres, con un plantel muy vasto, el más vasto que me ha tocado dirigir, soñaba con que el equipo me hiciera caso y plasmara lo que quwría entro de la cancha, eso me enorguellece", dijo este lunes el director técnico previo al encuentro frente a los hidrocálidos.