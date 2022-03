Liga MX: Tigres le pide a Miguel Herrera enfocarse en el equipo y dejar a un lado el tema del Tri

Buena regañada le pegaron los directivos de Tigres de la UANL al director técnico Miguel Herrera, quien se estaba promoviendo a estar en el banquillo de la Selección Mexicana para el próximo Mundial de Qatar 2022.

No cabe duda que Miguel Herrera debe de ser más cauto a la hora de declarar, pues a la directiva del Club Tigres no le gustó para nada una entrevista que dio para ESPN.

Esta entrevista causo mucha polémica con los directivos de Tigres de la UANL, ya que no solo alzo la mano para entrar al quite al banquillo del combinado nacional, sino que también dejo entredicho que la enfermedad de Gerardo Martino no lo dejaría ir al Mundial.

Es por ello que la directiva de Tigres tomo cartas en el asunto y le prohibió a Miguel Herrera volver a hacer un pronunciamiento de esa manera sin autorización de los altos mandos y que evite hablar de otro equipo que no sea el de la sultana del norte.

Si Miguel Herrera es en Plan B en la Selección Mexicana, en dicho equipo el Piojo es el Plan A. No en balde le hicieron caso a la hora de confeccionar al plantel.

La directiva ya sabe lo que ocurre cuando el 'Piojo' Herrera comienza a engancharse con la polémica y eso en nada le sirve a Tigres que por el momento es la prioridad ante el combinado nacional.

Con el torneo Clausura ya casi en el último estirón de la fase regular, los directivos quieren que Miguel Herrera este concentrado en el equipo y termine en los primeros lugares de la tabla general.

Por el momento luce complicado el panorama para Migue Herrera en sus ambiciones de regresar al Tricolor, ya que además que los directivos de Tigres no están de acuerdo con eso, su salida del combinado nacional no se dio de la mejor manera en su última ocasión cuando estaba al mando.