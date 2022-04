Liga MX: Tigres multaría a Yeferson Soteldo por hacerse expulsar en su último juego

Nuevo León.- Aunque marcó un golazo y le dio 3 puntos a Tigres, Yeferson Soteldo no se salvaría de una sanción interna de parte de los felinos y es que el sudamericano en solo unos minutos se ganó un par de amarillas que le costó una expulsión dejando a su equipo con 9 jugadores y con peligro de perder la ventaja, por ello además de la sanción que le dará la Liga MX, Tigres le daría una más.

De acuerdo con El Universal la Directiva de Tigres ya le estaría notificando a Yeferson Soteldo que deberá pagar una sanción, aunque aún no se revela a cuanto llegará su multa económica y es que les habría parecido una situación de falta de compromiso y de atención a lo que hacía en el campo ya que de una amonestación a otra solo pasaron unos minutos.

La fuente no reveló fecha exacta de la posible sanción, aunque ya los Tigres en redes sociales han dado a conocer algunas fotos del entrenamiento del equipo y se puede ver a Soteldo muy contento a pesar de que el siguiente juego no podrá estar. Tambien hay que recordar que el venezolano ya había sido criticado en el juego pasado cuando gran parte del encuentro ante Pachuca no calentó y solo se quedó parado mostrando su descontento por ser banca, al final entró 2 minutos.

Yeferson Soteldo luego de su gol ante Gallos Blancos | Foto: Jam Media

Este fin de semana no verá acción en el partido ante Toluca, y pero podrá estar para la Jornada 15 cuando los Tigres visiten a Necaxa, ahí Miguel Herrera decidirá si lo mandará como titular o banca. Soteldo ha jugado 10 partidos, pero solo 1 como titular que fue donde salió expulsado y anotó su primer gol en la Liga MX. Hasta el momento suma 228 minutos de juego pero en donde si ha destacado a pesar de los pocos minutos es con las asistencias.

Tigres para el partido ante Toluca tampoco contará con la presencia de Hugo Ayala quien se llevó tarjeta roja en el mismo partido que el venezolano por una patada al rival. Miguel Herrera tendrá que buscar un nuevo acomodo para sacar al mejor equipo ante los Diablos.