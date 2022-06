Liga MX: Tigres regresa a la actividad con una baja y alta de cara al Apertura 2022

México.- Los Tigres fueron citados a sus instalaciones este viernes para iniciar las pruebas médicas pertinentes para que el equipo pueda iniciar con su pretemporada de cara al inicio del Apertura 2022. A través de redes sociales se pudieron ver a jugadores como Guido Pizarro, André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán quienes están ya en su proceso de adaptación para su regreso a la máxima exigencia, así mismo se dieron las primeras noticias en refuerzos y bajas.

Este viernes el equipo felino tuvo sus primeros movimientos en la plantilla y es que se dieron a conocer la baja del defensor Aldo Cruz quien para el Apertura 2022 no será parte del equipo y se ha ido prestado a Tijuana. Incluso se reveló que ya no se presentó a las pruebas médicas de este viernes y lo hará directo con el equipo fronterizo para ponerse a punto a menos de 20 días del inicio de la temporada en la Liga MX.

Al mismo tiempo se confirmó la alta del Eduardo Tercero quien tambien había sido prestado a Tijuana pero su contrato llegó a su fin por lo que ha de reportar con Tigres en los siguientes días. Según dio a conocer el reportero Jorge Rosales de Mediotiempo el defensor viajará de forma directa a Playa del Carmen para alcanzar al equipo en el inicio de pretemporada en la playa que iniciará desde este domingo 12 de junio.

Tigres y Tijuana hacen intercambio entre Aldo Cruz (Izq) y Eduardo Tercero (der) | Foto: Jam Media

En lo que respecta al resto de la plantilla se mantiene igual, no hay más bajas o altas lo que habla de que Miguel Herrera por ahora tiene una completa confianza en el equipo que armó la temporada pasada. Aún así no descartaría tener al menos un par de refuerzos para ciertas zonas del campo, iniciando en la defensa y en el ataque pero hasta ahora no hay nada confirmado.

Tigres quiere enmendar lo hecho la temporada pasada en donde se fueron eliminados dramáticamente por Atlas en las semifinales de la Liga MX, además de incurrir en una falta con una alineación indebida. Luego de ello su racha de hasta 8 partidos sin perder y el segundo general no le sirvieron de mucho. Lo único que pudieron celebrar fue el título de goleo de André-Pierre Gignac, por ello buscan hacer un Apertura 2022 impecable para hacer olvidar esa campaña.