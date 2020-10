Liga MX: Tigres seguirá sin aficionados en el volcán en el Guard1anes 2020

La directiva de Tigres de la UANL, fue tajante ante la decisión de la Liga MX de dar luz verde a los aficionados para asistir en la jornada 14 a los estadios.

“Seguimos trabajando normal, no se sabe si vamos a abrir o no, es un tema interno que estamos definiendo todavía y hasta que no salga del gobierno (de Nuevo León) y dé la autorización, no vamos hacer absolutamente nada”, dijo una fuente cercana al club.