Liga MX: Tigres sorprende con su posible once ante Toluca; Sebastián Córdova iniciaría

Nuevo León.- La Jornada 14 de la Liga MX está por iniciar este fin de semana en donde muchos clubes estarán buscando el mejor de los resultados en busca de los puestos de la fase final. Tigres es uno de esos clubes pero en su caso lucha por el liderato, por ello desde hoy Miguel Herrera ya inicia a preparar lo que será su partido ante Toluca al que llegaría con algunas sorpresas en el onde titular y que estaría probando para intentar recuperar a un jugador.

Este miércoles Miguel Herrera inició probando una nueva formación ya que para el partido de este sábado ante los Diablos no podrá contar con 2 elementos de mucha importancia como Yeferson Soteldo y Hugo Ayala quienes fueron expulsados en su último juego. A ellos tambien se le sumaron Diego Reyes e Igor Lichnovsky quienes terminaron tocados de su última participación por lo que no pudieron ser parte del entrenamiento haciendo que el once fuera uno totalmente diferente.

De las sorpresas que se pudieron ver en el parado que practicó el "Piojo" fue que Sebastián Córdova pinta para ser titular algo qu no ha podido hacer desde la jornada 3, desde entonces ha solo entrado de cambio sumando muy pocos minutos. Esta es una de las apuestas más arriesgadas pues no ha estado jugando y tendrá que entrar para acoplarse al nivel de sus compañeros lo que le podría generar un poco más de presión.

Tigres se prepara para su partido de fin de semana | Foto: Twitter Tigres

El once inicial que estaría usando es: Nahuel Guzmán en el arco, lego saldría con una línea de 4 con Jesús Dueñas, Jesús Angulo, Javier Aquino y completaría con Guido Pizarro en la defensa dando más confianza al mediocampista que a los defensores que aún tiene disponibles. El mediocampo sería de Carioca, Vigón, Sebastián Córdova y en la delantera, Luis Quiñones, Florian Thauvin y André-Pierre Gignac.

Tigres esperará hasta el último momento para saber si Reyes e Igor podrán estar listos para el partido del sábado. Muy seguro que la alineación oficial la revelará Miguel Herrera el próximo viernes antes del partido. Las acciones de ese partido se jugarán en punto de las 19:00 pm (Centro de México) y podrá verse en exclusiva por IZZI.