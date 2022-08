Liga MX: Tigres tratará de apelar la expulsión de Carioca ante Santos

Cada semana en el futbol mexicano hay al menos una situación que genera polémica en el arbitraje. Ya sea por goles anulados, por penales marcados o por jugadores expulsados, pero no hay jornada de la Liga MX en la que los silbantes y el VAR den de qué hablar, por la falta de criterios que suelen mostrar.

En la Jornada 8, uno de los clubes que se vio afectado por cuestionables decisiones arbitrales fue Tigres, que venció 2-0 a Santos pero sufrió la expulsión de Rafael Carioca. Los felinos han sufrido casi una expulsión por partido en el Apertura 2022, situación que preocupa al cuerpo técnico, sobre todo por lo confuso de los criterios de los silbantes.

Al respecto, el técnico de Tigres, Miguel Herrera, compartió en conferencia de prensa que tratarán de apelar la expulsión de Carioca, pues la próxima semana es el Clásico regio. No obstante, reconoció que será una situación difícil pues fue expulsión por doble amarilla.

"Ojalá se pueda, pensando que es doble no se puede, pero vamos a platicar con la directiva y nosotros concentrados en lo que tenemos que hacer, seguir trabajando", y reconoció que la situación del arbitraje es algo generalizado, y consideró que los silbantes han perdido credibilidad.

"No sé si quieran que ya no nos acerquemos a jugar la pelota, para que no suframos algunas tarjetas, tuvimos un amonestado y un expulsado que fue la misma persona, ellos tuvieron seis y no pasa nada", y consideró que en las jugadas en las que Rafael Carioca fue amonestado, ni siquiera hubo falta del brasileño.

Te recomendamos leer

"Más allá de que Fernando Gorriarán está chiquito como yo, Rafa va con el brazo a un costado, no va con intención de pegar, va con el cuerpo a ganar la posición, pero desafortunadamente asi estamos", finalizó Herrera, que se dijo tranquilo con el triunfo. Tigres no tendrá actividad en la jornada doble, por lo que su próximo partido será ante el próximo sábado 20 de agosto, contra Rayados de Monterrey en el Clásico regio.