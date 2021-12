Liga MX: Tigres ya tendría su primera baja pedida por Miguel Herrera

Nuevo León.- La derrota sigue fresca en Tigres pero eso no detiene al entrenador y la directiva para preparar el siguiente torneo por eso aunque fue algo doloroso ya se alistan para el inicio del Clausura 2022 de la Liga MX y con ello apareció la primera baja del equipo felino, de acuerdo con medios en Nuevo León se estaría marchando Raymundo Fulgencio pues en toda la temporada no logró llenarle el ojo a Miguel Herrera.

Según Multimedios, Miguel Herrera ya habló con la directiva para que el extremo-lateral ya no siga en el equipo para la siguiente temporada, ya sea como préstamo o que se utilice como un jugador para moneda de cambio pues lo que intenta el "Piojo" es reforzar la banda de la izquierda ya que no se tiene mucha profundidad por ese lado ya que Javier Aquino es quien ocupa esa banda arrancando de muy atrás y apostaría por un lateral fijo y poner a todos en sus posiciones.

Aún no hay nada confirmado por parte de la directiva ni mucho menos de Miguel Herrera. El mediocampista en este Apertura 2021 de la Liga MX jugó en 15 partidos pero solo 3 como titular y marcó un gol, solo 527 minutos logró reunir. Si bien solo en dos partidos no tuvo acción al parecer no es suficiente para el estratega ya que en su posición hay mucho elementos que pueden jugar por esa banda y quiere más confianza en la zona baja.

Este es el 4to torneo que Raymundo Fulgencio juega con Tigres, él llegó de Veracruz justo un torneo después que los escualos desaparecieron por temas ya conocidos. Ricardo Ferretti confió en el mexicano y desde el Clausura 2020 se hizo presente aunque solo jugó en 5 partidos, un récord parecido en los siguientes torneos con 4 y 5 partidos, si bien no era del todo titular cuando se le requirió cumplió, cuidosamente ahora que llegó Miguel Herrera ha jugador mucho más pero sería la primera baja.

Raymundo Fulgencio sería la primea baja para Miguel Herrera | Foto: Jam Media

Fuera de él, por el momento en Tigres no hay ningún otra salida anunciada, podría existir algo con el tema de los extranjeros pero no es algo que el club felino no ha tocado por ahora. Se puede esperar que luego del regreso de las vacaciones que tomarán en los próximos días puedan hacer algo para oficial para darle claridad a la afición.

Tigres como el resto de equipos tendrán solo unos días para preparar la siguiente temporada que está por iniciar en el mes de enero de 2022 por lo que podría haber pocas salidas y llegadas. Ya en días previos adelantaron que estaban buscando un defensa central en donde los nombres de Bruno Valdez y Matheus Doria eran los más llamativos.