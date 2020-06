Liga MX: Tijuana, Dorados y Querétaro estarían en serios problemas económicos

Tijuana.- Todo indica que las cosas no van bien para Grupo Caliente y es que la crisis que la pandemia instaló en los equipos del futbol mexicano les comienza a cobrar factura, además de que sus principales fuentes de ingresos como son los casino no están en operaciones ha desencadenado que equipos como Tijuana, Dorados y Querétaro que son su propiedad comiencen a tener problemas económicos.

De acuerdo con información de As, Grupo Caliente ha entrado en territorios inestables ahora que debe mantener 3 plantillas en el futbol mexicano y no cuenta con los ingresos necesarios para mantenerlas por lo que en los últimos días se ha manejado la posible venta de los Gallos de Querétaro.

Según se sabe los futbolistas, entrenadores y personal de cada institución tendrían algunos meses sin recibir su sueldo de forma completa o tan siquiera recibirlo. Uno de los casos como este último sería Dorados de Sinaloa. Equipo que desde hace más de 3 meses no tiene actividad y ha dejado libre a ciertos futbolistas ante los recientes cambios como la desaparición del Ascenso MX.

Hay jugadores que no reciben su sueldo desde hace tres meses y no hay respuesta de la directiva", afirma la fuente a As.