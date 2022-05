Liga MX: Tijuana presentó a Ever Rubio como su primer refuerzo para el AP22

Baja California.- La siguiente temporada para los Xolos de Tijuana han comenzado este viernes con el regreso del equipo a los entrenamientos de cara al inicio del Apertura 2022. Ya en redes sociales se han visto algunos de los trabajos de la plantilla para poco a poco recuperar el ritmo. Asimismo se dio a conocer de la primera incorporación para los fronterizos para el siguiente torneo y se trata del defensor mexicano Ever Rubio.

A través de redes sociales se hizo la presentación oficial del mexicano, oriundo de Culiacán, Sinaloa quien estuvo haciendo su carrera fuera de México para probar suerte en el futbol de El Salvador y Costa Rica e incluso jugó en Estados Unidos como tambien en México con algunos equipos. Rubio llega procedente del Santos de Guápiles de Costa Rica.

Ha jugado para Murciélagos FC, Tacoma Defiance, Swichbacks FC, Chalatenango y Santos de Guápiles a sus 26 años de edad. Jesús Everardo Rubio se desempeña como defensa. El jugador se ha incorporado de manera inmediata a la pretemporada del equipo de la Liga MX para estar a punto y ser parte de los duelos de preparación que se vienen en las siguientes semanas.

Ever Rubio es presentado con el equipo de Xolos de Tijuana | Foto: Captura

En su presentación, Rubio aseguró que se siente emocionado por la oportunidad que el equipo fronterizo le ha brindado, "Muy emocionado por la oportunidad que me ha llegado. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado, sé que he pasado momentos muy difíciles de sacrificio y aquí está la recompensa", dijo el mexicano.

"Agradecido por esta oportunidad, ustedes lo van a ver ahí, soy un guerrero, la verdad vivo cada partido al máximo, me entrego totalmente al equipo donde voy", agregó el mexicano. Tijuana arrancó sus exámenes médicos desde este jueves, será hasta el día lunes cuando el equipo se presente a los trabajos de campo de cara a las nuevas experiencias de la temporada.