Liga MX: Tijuana prestará su estadio para transmitir pelea del campeón de la UFC, Brandon Moreno

Tijuana.- Aprovechando que este fin de semana el Estadio Caliente, casa de los Xolos de Tijuana no tendrá actividad, la directiva decidió darle una sorpresa a uno de sus entrañables amigos, se trata del campeón del peso mosca de la UFC, el mexicano Brandon Moreno quien además de ser de Tijuana es fiel seguidor del conjunto del xolaje. El mexicano defenderá por primera vez su título ante Deiveson Figueiredo y para demostrarle el apoyo han decidido que su pelea será transmitida en la pantalla del estadio, una de las más grandes de toda Latinoamérica para que los aficionados asistan a apoyarlo.

A través de redes sociales las redes sociales de la empresa de Artes Marciales anunciaron la cartelera del UFC 270 en donde peleará el mexicano y fue la misma cuenta quien dio la noticia que en apoyo al fronterizo así se hará, "Tijuana, este sábado pueden apoyar a Brandon Moreno y ver UFC 270 en vivo en el Estadio Caliente de Xolos de Tijuana en la pantalla más grande de Latinoamérica", se lee.

Por si ya fuera una gran sorpresa la misma cuenta anunció que la proyección de la pelea no tendrá ningún costo por lo que los aficionados de la Liga MX y de los Xolos que no tendrán actividad este fin de semana podrán acudir sin problema alguno A través de la cuenta de Instagram del peleador mexicano compartió un mensaje de agradecimiento a los Xolos de Tijuana por el apoyo, "Gracias a Xolos por ser parte de mi equipo. Si no tienes donde ver mi pelea este sábado, Xolos pasará la pelea en la pantalla del estadio", se lee.

La relación del peleador de la UFC y del equipo de la Liga MX hizo clic desde hace algunos meses cuando el mexicano ganó el título pues dejó claro que era fan el equipo y para aprovechar la promoción el equipo de la frontera le invitó a ser parte de los famosos deportistas fan del club, le entregaron indumentarias oficial y le dieron su paseo por el Estadio Caliente.

Brondon Moreno peleará este sábado en la UFC y su combate será emitido en el estadio de Xolos | Foto: Captura

En lo que respecta al futbol, el equipo de Xolos para esta jornada 3 no tendrá acción y es que apenas este martes la Liga MX hizo oficial los resultados de las muestras de Covid-19 en donde el cuadro de Sebastián Méndez tiene 7 bajas lo que hizo que el duelo ante el Puebla en el Cuauhtémoc se postergara aún con una fecha y horario desconocido, de momento el equipo se quedó en cuarentena esperando la actualización de la información.

Tijuana ha tenido un arranque complicado en la Liga MX, en la fecha 1 cayó ante el Cruz Azul, luego para la fecha 2 le sacó el empate León, sumando su primer punto lo que ahora le mantiene en el lugar 15, pero podría caer al fondo dependiendo de los resultados de esta jornada en la que no tendrá acción.