Liga MX: Toluca empata ante Atlante en partido amistoso

México.- En la actividad de fecha FIFA los clubes de la Liga MX siguen en duelos de preparación, ahora fue el turno del equipo de Toluca quien organizó un partido en sus instalaciones de entrenamiento ante el equipo del Atlante. Las acciones se llevaron normalmente en un partido de 90 minutos en donde terminaron empatados a 1, además de que hubo pocas jugadas claras de gol, un gran avance para Nacho Ambriz luego de lo mostrado el fin de semana pasado ante América.

Las acciones iniciaron con el dominio de Toluca con algunas aproximaciones de Leo Fernández que el arquero de los Potros de Hierro del Atlante logró detener para evitar la caída de su marco. Pero no pasó mucho tiempo cuando el marcador se movió en favor de los locales. Al minuto 33 Kevin Castañeda logró meterse entre la defensa y con un amague e quitó al portero para solo empujarla y poner el 1-0.

Leer más: Liga MX Femenil: Revelan fecha y horario para el Querétaro vs Atlas pendiente de la Jornada 10

La segunda parte inició con un gran descuido de la defensa de Toluca que le dio un penal al Atlante que lo cambio por gol al minuto 46. Luego de esa llegada no hubo más para ninguna de las dos porterías por lo que el duelo quedó empatado a 1. Con ello el partido amistoso culminó. El resultado para los Diablos era lo de menos pues lo que Ambriz buscará mejorar es la zona defensiva pues son la peor de la Liga MX con 20 goles permitidos.

Toluca empató en amistoso ante Atlante | Foto: Captura

La afición se mostró moleta luego del resultado pues consideran que no le ven mucho futuro al equipo si no pueden ganarle al equipo de Atlante, aunque hay que recordar que es el actual campeón de la Liga de Expansión MX. Aún así no le convenció a muchos de los seguidores del Toluca quienes apenas este jueves estuvieron en el centro de entrenamiento en Metepec para encarar a los jugadores y pedirles mejores resultados.

Leer más: Liga MX Femenil: ¡Relevo de confianza! Alejandra Gutiérrez ha cuidado bien el arco de Tijuana desde la salida de Itzel González

Por ahora Toluca no ha revelado si tendrá un duelo más de preparación pues no tendrá acción en la Liga MX hasta el 3 de marzo cuando reciba al Puebla en el Nemesio Diez. Lo que si ha comenzado a realizar el cuadro escarlata es la credencialización de sus grupos de animación mismo que arrancó este viernes 25 de marzo y se extenderá hasta este domingo 27 del mismo mes asegurando que quien no acuda por su registro no se le entregará nada más adelante y en caso de que quiera entrar con la barra se le negará el acceso.