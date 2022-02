Liga MX: Toluca está de fiesta e intentará celebrar con victoria contra Atlético de San Luis

Los Diablos Rojos de Toluca viven una semana especial y llena de festejos que intentarán celebrar con un triunfo el próximo sábado, cuando visiten al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

El juego de la jornada 5 del Clausura 2022 se celebrará en el marco de la celebración del aniversario 105 de la institución mexiquense, por lo que el capitán Pedro Alexis Canelo quiere festejar por partida doble.

“Ojalá que podamos regalarle el triunfo a la gente y podamos festejar todos”, dijo el delantero argentino.

Al aniversario de la fundación del Toluca se suman los festejos de cumpleaños del director técnico, Ignacio Ambriz, el pasado 7 de febrero, y del presidente de la institución, Francisco Suinaga, el 9 de febrero.

“Ojalá le podamos regalar a Nacho, al presidente, a toda la gente de Toluca que espera que a su equipo le vaya bien, y yo espero que a mi equipo le vaya bien”, reiteró Canelo.

El atacante dijo que los Diablos están ansiosos de reaparecer en la Liga MX y hacerlo con un buen partido, ante un Atlético de San Luis que calificó de “impredecible”, por el relevo de estratega y porque viene de obtener un importante triunfo sobre América.

"Será impredecible como todo el futbol mexicano. Los partidos hay que jugarlos. Vamos a ir a una cancha muy difícil, contra un rival muy complicado igual, que viene con un cambio de técnico. El partido con América se vio con mucha actitud, con mucho ímpetu, creo que no va a cambiar demasiado", comentó.

Capitanía es un reconocimiento

Sobre la responsabilidad de portar el gafete de capitán a partir de este torneo, Canelo aseguró que es un reconocimiento por el trabajo personal, en el que incluyó el apoyo del resto de jugadores.

"Creo que es mérito propio de las cosas que vengo haciendo, cómo me preparo en el día a día. Mis compañeros me han ayudado mucho a lo largo de todo este tiempo que he permanecido en el club, entonces es un reconocimiento al trabajo, a las cosas que uno hace y deja de hacer para estar bien cada día, venir bien a los entrenamientos, y llegar mucho mejor a los partidos", sostuvo.

De esta manera, el argentino refrenda su compromiso de, como capitán, seguir echándose al equipo al hombro.

“Estoy preparado para eso, me preparado día a día. Creo que el tema acá es armar buen grupo, la capitanía requiere de mucha preparación, de ser ejemplo, creo que estoy capacitado para eso, y ojalá que futbolísticamente también acompañen los resultados, que eso sería lo ideal”, concluyó.