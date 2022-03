Liga MX: Toluca iniciará credencialización a sus grupos de animación

México.- En cumplimiento de los nuevos lineamientos de la Liga MX, este jueves el Deportivo Toluca anunció que este fin de semana estarán atendiendo a los integrantes de los grupos de animación para registrarlos y entregarles una credencial oficial que les permita el ingreso controlado al recinto de los Diablos, de lo contrario no se le permitirá el acceso.

A través de un comunicado en redes sociales, Toluca dio a conocer que están listos para credencializar a su afición, será requisito para poder entrar al estadio, de momento este proceso está destinado a los grupos de animación, el resto de aficionados por ahora no están sujetos a estas medidas pero podría ser que en algún momento podrán ser los siguientes.

"El Deportivo Toluca Futbol Club informa que de acuerdo con las medidas implementadas por la Liga MX para reforzar la seguridad en los estadios del futbol mexicano, se iniciará con el proceso de credencialización de los integrantes de los grupos de animación", se lee. Se incluye información importante como los documentos necesarios para su debido registro, estos con CURP, identificación oficial y un comprobante de domicilio.

Leer más: Liga MX Femenil: El circuito rosa está a poco más de 150 goles para alcanzar lo hecho en el Apertura 2021

Toluca asegura que será una oportunidad única para los grupo de animación para obtener su registro, ya que de no acudir este fin de semana, no podrán recibir más una credencial y de querer ingresar al estadio le sería negado luego de no haber acatado las medidas, "Una vez concluido el proceso no se podrán emitir más credenciales y de no acatar la disposición, se negará el acceso al Estadio", se lee.

Comunicado Toluca sobre sus grupos de animación | Foto: Twitter Toluca

Los horarios de atención serán desde este viernes 25 de marzo de la 11:00 am a 19:00 pm, sábado 26 y domingo 27 de marzo atenderán de las 10:00 am a las 17:00 pm, esto será en el Museo del Salón de la Fama del Deportivo Toluca que se encuentra en el Estadio del club. Se espera que para que el partido de Liga MX ante Puebla del siguiente 3 de marzo puedan ingresar al estadio ya que en el último juego ante Pachuca no estuvieron en el campo apoyando al equipo.

Leer más: Liga MX: El Necaxa iniciará este viernes la credencialización de su grupo de animación

Apenas este jueves aficionados de Toluca se hicieron presentes en las instalaciones de Metepec, en el centro de entrenamiento de los Diablos para pedirles mejores resultados a los jugadores, al igual como paso en Monterrey, los fans cercaron la salida para detener a los jugadores y hablar con ello, Pedro Alexis Canelo, Leo Fernández fueron algunos de los que se detuvieron, al final solo quedó en una charla sin nada que lamentar.