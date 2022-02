Liga MX: Toluca jugará dos partidos de preparación para no perder ritmo

Los Diablos Rojos del Toluca iniciaron la semana con una práctica en las instalaciones de Metepec de cara a los dos juegos de preparación que tendrá el equipo con el fin de no perder ritmo de juego de cara a su vuelta a la competencia, que será el 12 de febrero próximo, con su visita al Atlético de San Luis.

El partido de la jornada 4 contra Monterrey fue reprogramado debido a que Rayados jugará, a partir del próximo sábado, el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos.

Lon partidos del equipo de 'Nacho' Ambriz están programados para el miércoles y el sábado, para seguir manteniendo todo el plantel con la misma intensidad y la misma carga, cuidando también que no se presenten lesiones.

El director técnico de Toluca aceptó el mal inicio en el Clausura 2022 de la Liga MX y aseguró que la pausa por la Fecha FIFA ayudó a mejorar para el resto del torneo.

“Es cierto que no empezamos bien, que tampoco hemos hecho unos grandes partidos, que hemos tenido momentos malos, momentos regulares y alguno que otro bueno, y solamente lo vas logrando a través de los partidos. Hoy nos hemos enfocado otra vez en ir corrigiendo errores, en ir mejorando también el aspecto físico que para mí es importante”.

Teníamos que aprovechar esta cuña en todos los aspectos físico, técnico y táctico, porque después de febrero vienen meses complicados y muchas cargas de partidos que después no te deja entrenar sino simplemente recuperar y luego volver a jugar”, apuntó Ambriz.

Sin pretextos

Además del trabajo con el primer equipo, el estratega aprovechó el receso de partidos para acercarse a las categorías inferior de Toluca para conocer los progresos y hacer llamados en caso de que el jugador lo amerite.

“Para eso te sirven estos parones, para irte acercándote a la gente que piensa que no es tomada en cuenta. Ahora saben que tienen una oportunidad de poder jugar, porque también no sabemos cómo te lleguen de selección, también esos son los inconvenientes que hay, pero que al trabajar con todos ellos ahora y ver los jóvenes de la Sub 20, a los de la Sub 16, ya voy conociendo más a los de la Sub 18 que también traeré a alguno que otro, eso me va a permitir no tener pretextos”, explicó