Liga MX: Toluca tiene en la mira al defensor Valber Huerta como posible refuerzo

México.- A solo unos días para el cierre del mercado de transferencias Toluca sigue haciendo movimientos en su plantilla y es que la posible salida de Michael Estrada a la MLS le abriría la posibilidad del equipo choricero de registrar a un extranjero más. En las últimas horas se ha revelado que el nombre del jugador que llegaría sería el chileno Valver Huerta quien juega para la Universidad Católica y de confirmarse serían los últimos movimientos de la directiva del Toluca en la Liga MX para cerrar el equipo para el resto del Clausura 2022.

Según los reportes el interés del equipo de la Liga MX es genuino y es que la zona defensiva es una de las que más ha sufrido el equipo en el arranque del torneo, solo con 7 goles en 3 partidos lo demuestran. De acuerdo con el portal de Futbol Total el jugador incluso ya tendría un contrato listo para ser firmado por los próximos 4 años y que en las siguientes horas estaría llegando al Estado de México para unirse el equipo.

La alerta que tendría Toluca para confiar en que funcionará es la última oportunidad de salir del equipo y es que en 2021 fue vendido a Palmeiras en Brasil pero luego de presentarse a firmar no pudo concretarse por temas de sus exámenes médicos los cuales no aprobó y no pudo ser contratado, aún así volvió a la Universidad Católica y se alistó con ellos y disputó la Supercopa.

Desde el interior del equipo del Toluca el más esperanzado de que llegue el futbolista o algún defensa es Nacho Ambriz que al momento ha hecho un buen trabajo con el equipo con dos victorias en el arranque del Clausura 2022, pero que sabe que hay debilidad en la defensa, para ellos sacrificaría a Michael Estrada e Ian González que luego de la llegada de Camilo Sanvezzo y de Leo Fernández se han quedado sin jugar y lo más sensato es buscarle una salida lo antes posible.

Valber Huerta sería nuevo jugador de Toluca | Foto: Captura

De acuerdo con el sitio Transfermarkt Valber Huerta tiene 28 años, puede jugar como lateral por izquierda y como defensa central que es su posición estelar, su valor en el mercado de de poco más de 900 mil euros, con la Universidad Católica tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 por lo que podría salir antes. Su experiencia en el futbol la inició en Chile justo con la Universidad de Chile, luego pasó al Granada en España, y estuvo dando saltos de Europa a Chile, pasó por Huachipato, Colo Colo un par de veces más al Granada hasta que llegó al Watford que fue el último equipo en Europa en el 2019 y desde entonces juega en la U Católica.

Toluca tendrá unos días muy agitados para cerrar la venta de sus dos jugadores y la compra de uno más, el mercado de fichajes de la Liga MX cierra el martes 1 de febrero en punto de las 17:00 pm luego de eso las operaciones no podrán continuar. Por ahora los Diablos se ubican en la posición 6 con 6 puntos, para este fin de semana no habrá acción de la Liga MX por la fecha FIFA pero el torneo regresará hasta el 5 de febrero.