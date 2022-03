Liga MX: Toluca tratará de aprovechar crisis en el América para sacar los 3 puntos del Azteca

Los Diablos Rojos del Toluca querrán asustar en patio ajeno a unas Águilas del América que vuelan muy bajo, el domingo se meterán al “Coloso” de Santa Úrsula para buscar una importante victoria y colarse a los puestos de Liguilla en la Jornada 11 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

El director técnico Ignacio Ambriz ha mantenido paso irregular, con los Escarlatas se posicionan en la octava posición con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y cuatro descalabros, por lo que es importante llevarse el triunfo en el Estadio Azteca para evitar una temporada de fracaso.

En cuanto a sus anotadores, Leo Fernández y Camilo Da Silva acumulan tres tantos cada uno, pero no ha sido suficiente para solventar los resultados a favor, la falta de gol comienza a mermar en la cosecha de unidades y no se ve para cuando recuperen el nivel que hace años no lo demuestran.

América, por su parte, llegarán al cotejo en el papel de víctima, con la llegada de Fernando Ortiz a la dirección técnica todavía no pueden dejar la parte baja, su situación es alarmante y solamente acumulan 7 puntos.

El balón rodará el domingo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el césped del Estadio Azteca, la transmisión será por TUDN.