Liga MX: Toluca vs Cruz Azul donde y a que hora verlo: Cuartos de final ida

Los Diablos Rojos del Toluca están listos para recibir este jueves a la Máquina Celeste del Cruz Azul, en lo que será el juego de ida de los cuartos de final del torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

Toluca llega a estas instancias después de eliminar al vigente campeón de la Liga MX, los Esmeralda del León, por la via de los penales en el Nou Camp. Por su parte, los celestes se clasificaros a cuartos directos tras terminar como líder general del certamen.

Para este partido, el director técnico del Toluca, Hernan Cristante, no se guardara nada y lo más probable es que use el mismo once inicial que jugo ante los Esmeraldas del León en el repechaje del fin de semana.

Cruz Azul llega con una semana de descanso y listo para afrontar esta Liguilla como el líder general. Para este encuentro el DT, Juan Reynoso, usará a lo mejor que tuvo en la fase regular, tal como Luis Romo, Jesús Corona, Orbelín Pineda y Roberto Alvarado entre otros.

El partido de ida de cuartos de final dará inicio a las18:00 horas de Sinaloa y a las 19:00 horas del centro de México, el juego lo podrás ver a través de TUDN.

Probables alineaciones.

Hernan Cristante estaría iniciando ante Cruz Azul con Luis García en la porteria, en la defensa con Diego, Torres, Barbieri y López, en la contención con Vázquez y Baez, en la media con Canelo, Castañeda y Sambueza, Michale Estrada como punta en la delantera.

Cruz Azul arrancaría con Jesús Corona en el arco, en la defensa Martínez, Escobar, Domínguez y Rivero, en la media con Elías Hernández, Guillermo Hernández, Orbelín Pineda y Yoshimar Yotún, en la delantera con Santiago Giménez y Jonathan Rodríguez.