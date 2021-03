Liga MX: Tomas Boy conforme con la actitud de su combinado

Mazatlán , Sinaloa.- Luego de que Mazatlán empató a uno contra el Guadalajara, Tomás Boy comentó que le gustó la forma en la que su equipo se brindó en el terreno de juego, pero sabe que deben de mejorar algunos puntos para enfrentar a los rivales tan complicados que vienen en la recta final del torneo.

“Entramos a una etapa fuerte de adversarios, al final, creo que tuvimos chance de irnos con la victoria. Después el equipo se sobrepone a un esfuerzo muy grande que hizo el miércoles al jugar con un hombre menos. Estamos bien, no en los puntos, creo que estamos unos tres puntos debajo de los previsto, pero ahí vamos”, afirmó Tomás Boy.

Tomás comentó que el equipo se ve más sólido con el pasar de los partidos, y que estuvieron a la altura del aspecto físico del rival pese a la semana tan complicada y esto les permite tomar confianza para seguir trabajando.

“Estas fechas, de la jornada 9 a las 12, son complicadas, por los rivales calificados. Hoy nos enfrentamos a un adversario que te exige mucho, en el aspecto físico, que corre mucho. La semana ha sido buena a secas, pensábamos que hoy podríamos salir con la victoria, y al final estuvimos más cerca que ellos.

Nosotros estamos mejorando, el equipo está más sólido y esto nos permite seguir trabajando, para enfrentar a los adversarios tan calificados que tenemos en estas dos semanas”, comentó Tomás Boy. Sobre la recta final del torneo, y lo que viene en el torneo, Boy comentó que lo pronosticado era ir más arriba en la tabla hasta este momento.

Tomas Boy en la rueda de prensa posterior al juego del sábado

Cortesía

“El equipo debe de mejorar en el juego medio, del minuto 35 al 90, donde no tenemos la consistencia que le da a uno equipo la solidez. Por ausencias no he tenido a algunos jugadores importantes. Pero hay que enfrentar a los rivales que vienen, vamos a ir a buscar sumar”, finalizó el estratega de los Cañoneros.