Liga MX: Toño Rodríguez fue operado y es baja para Chivas al menos 4 semanas

Jalisco.- El equipo de Chivas anunció este sábado que su arquero Antonio Rodríguez causará baja de 4 a 6 semanas como mínimo luego de que fue operado por una "descompresión del nervio peroneo izquierdo", esto le dejará fuera de toda actividad para lo que resta de la fase regular de la Liga MX.

A través de un comunicado el equipo de Chivas dio a conocer el parte medico de su jugador, "Antonio fue sometido exitosamente a cirugía para la descompresión del nervio peroneo izquierdo: su pronostico para la vuelta a la competición es de 4 a 6 semanas", se lee en el mensaje del Rebaño.

Toño Rodríguez perdió la titularidad en la jornada 5 del Apertura 2021 de la Liga MX luego de algunos errores puntuales ante el equipo de San Luis, FC Juárez y León que le costaron puntos al equipo, por lo que Víctor Manuel Vucetich le dio la oportunidad de Raúl Gudiño que se ha quedado con la titularidad.

Luego de esa última participación, Toño Rodríguez ya no vio acción no siquiera en otra categoría, se ha quedado en la banca y en los últimos partidos ya no ha sido convocado por la lesión que desarrollo que le impedía siquiera entrenar por eso es que se decidió que se operara cuanto antes, para que la lesión no le alejara más tiempo de los campos.

Toño Rodríguez es baja para Chivas de 4 a 6 semanas | Foto: Jam Media

En caso de que no haya complicaciones para el arquero estaría volviendo para la Liguilla, esto pensando en que su equipo alcance zona de repechaje y pase para buscar el título de la Liga MX. Al día de hoy Chivas se ubica en el lugar 14 con 14 puntos a solo 1 de la zona prometida, su partido de esta domingo será ante Toluca donde espera romper las malas rachas.

Toño Rodríguez además podría estar viviendo sus últimos juegos con el Rebaño, desde hace algunas temporadas el arco ha sido una de las dudas constantes para el entrenador quienes han jugado tanto con Gudiño como con él y no han encontrado la solución, además de que se rumora que ya hay un nuevo arquero que podría llegar para la siguiente campaña de la Liga MX.

Toño con Chivas ha sido campeón de Liga MX, Concachampions y Copa MX, debutó en el Rebaño y tiene un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2023, por lo que estarían buscándole una salida del equipo lo antes posible.