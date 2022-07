Liga MX: Tras la derrota contra Puebla, Mazatlán FC ya piensa en recibir a Tigres

El torneo Apertura 2022 de la Liga MX inició con el pie izquierdo para los Cañoneros del Mazatlán FC, luego de caer 2-4 ante los Camoteros del Puebla en la cancha del Estadio Mazatlán, los dirigidos por Gabriel Caballero no pudieron quedarse con los primeros 3 puntos frente a su afición.

Israel Reyes anotó el primer gol del certamen por parte de los de la Angelópolis, al minuto 8, le siguió el venezolano Fernando Aristeguieta al 13’, Martín Barragán al 57’ y Amaury Escoto al 76’. Por los de casa descontaron Eduard Bello al 46’ y Gabriel López al 84’. Sin embargo, el director técnico del cuadro Morado, Gabriel Caballero lamentó la derrota.

“Siempre que hay excesos de goles, creo que son accidentes del futbol, pero hay errores y aciertos, pero no es lo que yo quería, perdimos varias jugadas que nos dejó mal parados, que son accidentes que no nos tiene que pasar, pero bueno es la primera fecha, corregiremos, pero no me gusta que me hayan metido cuatro goles y dos de balón parado”.

Ahora los Cañoneros trabajarán pensando en revertir este resultado el próximo viernes a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) cuando reciban a los Tigres de la UANL en El Kraken. “Y como siempre se gane o se pierda, hay errores que se tienen que tapar".