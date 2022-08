Liga MX: Tras la humillación ante el Pachuca, Ignacio Ambriz reconoce que Toluca es un desastre

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ignacio Ambriz admitió su responsabilidad tras la derrota por 1-4 sufrida el domingo ante los Tuzos del Pachuca en el partido correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez.

El estratega aseguró que se equivocó en el esquema táctico, mientras que, en lo físico, el equipo se vio mermado. “El culpable de todo soy yo. Hemos hecho un partido horroroso, hemos sido un desastre desde el principio, nunca vi al equipo conectado, nunca lo vi bien, pero aquí el único culpable soy yo”, insistió.

Ignacio Ambriz ofreció disculpas a la afición porque no es el equipo que quieren ver. “Hoy me tengo que ir apenado del estadio porque no hemos hecho nada. Es culpa mía, no he nivelado las cargas, no he sabido que lleguen a buen punto. Hoy qué puedo salvar si el desastre soy yo, que no hice las cosas bien para un partido tan importante en casa”, abundó.

Toluca tendrá que pagar el precio en la tabla de posiciones, en un torneo que se está apretando, de ahí la importancia de sacudirse pronto esta derrota y volver a la senda del triunfo, advirtió el estratega. "La Liga MX está muy disputada, antes estábamos con cierta comodidad, pero si hoy no soy capaz de entender que la Liga se está poniendo muy complicada, cada día más difícil y hacemos este tipo de partidos, no vamos a llegar a ningún lado”, concluyó.