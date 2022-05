Liga MX: Tras su salida del Atlas, Jairo Torres buscar dar el salto de la MLS a Europa

Tras su salida de los Rojinegros del Atlas, Jairo Torres, emigro con el Chicaro Fire y en su primer entrevista dejo en claro que ficho a la MLS para poder catapultarse al viejo continente.

"Di un paso muy importante cuando fui campeón con Atlas, eso me abrió la mente y dije 'quiero más'. Se dio la oportunidad del Fire y vine acá porque sentí desde el principio la confianza en mí, esas ganas de que querían que estuviera aquí. Atlas me dio esa madurez para levantar la mano y decir 'aquí estoy, soy un líder', vengo a aportar. A veces piensan que lo dices porque estás sobrado, pero es estar seguro de lo que haces", confesó.

Jairo Torres afirma que quiere madurar como jugador en la MLS para dar el salto importante al viejo continente con un equipo de renombre, en especial a la Premier League, una liga en la cual sueña jugar.

"Me gustaría dar el paso a Europa, quiero madurar más, ser más efectivo, tener buenas participaciones para que me volteen a ver acá. A quién no le gustaría jugar en la Premier, pero la verdad es que si me quiero abrir las puertas por allá tengo que hacer las cosas bien acá", añadió el exrojinegro.

Sobre el tema del Mundial de Qatar 2022 y la Selección Mexicana, el juvenil afirma que como jugador todos quieren estar en esta justa mundialista, pero para eso debe de trabajar poco a poco para ser tomado en cuenta por Gerardo Martino.

Te recomendamos leer

"Pasé por las inferiores de selección y a quién no le gustaría ir al Mundial. Para eso trabajo, no me gusta decir que quiero ir a la selección. Simplemente trabajo y si me voltean a ver, genial. El Mundial está a las puertas y por qué no hacer buenas actuaciones y subirme al Mundial", dijo.