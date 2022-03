Liga MX: Tras suspensión de la jornada 9, ¿Dónde se ubica el Cruz Azul en la tabla general?

A pesar de los bochornosos incidentes en el Estadio Corregidora, se realizó el encuentro correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2022 de la Liga MX entre La Máquina Celeste del Cruz Azul y los Camoteros del Puebla, que se quedó con el triunfo por 1-3 y dejó sin posibilidad de sumar a los capitalinos.

Tras la suspensión de la actividad dominical, los Celestes se quedaron en el quinto lugar de la tabla general con 14 puntos, situación que por el momento no les complica el boleto a la Liguilla, pero necesitan regresar a la senda del triunfo para mantenerse en pie de lucha.

Leer más: Liga MX: ¿Cuántas veces ha estado América en el último lugar de la clasificación?

Sin embargo, los dirigidos por Juan Reynoso acumulan su tercera derrota en el coloso de Santa Úrsula, la primera fue ante los Rayos del Necaxa en la fecha 5, después, cayeron en la 7 ante los entonces sotaneros generales, Santos Laguna, quienes sorprendieron a propios y extraños; esta vez fueron los de la Angelópolis quienes dieron un baile a domicilio.

No obstante, se mantendrá en espera la continuidad del balompié nacional, quedaron pendientes los duelos Pumas vs Mazatlán FC, Tijuana vs Atlético de San Luis y Pachuca vs Tigres.

Leer más: Liga MX: Aficionados de Chivas dejan de lado los colores, se solidarizan con seguidores del Atlas

En caso de reanudarse la Liga MX, Cruz Azul tendrá que enfrentar a los Pumas de la UNAM en la jornada 10, el 12 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca.