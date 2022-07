Liga MX: Tras un mal inicio, Ricardo Cadena se siente capaz de mantenerse en el banquillo de Chivas

Ricardo Cadena no la ha pasado nada bien en el torneo Apertura 2022 con Chivas del Guadalajara, ya que se ha convertido su equipo en un imán para los empates en lo que va de seis jornadas disputadas.

Con seis jornadas jugadas, Cadena suma cinco empates y una derrota hasta el momento, sumando solo cinco unidades para estar en el fondo de la tabla general en el puesto trece.

Ante esto, Cadena asegura sentirse capaz de seguir en el banquillo del Rebaño Sagrado, a pesar de no contar con los mejores resultados en este torneo en la Liga MX, el cual es el primero que inicia desde el arranque tras su nombramiento.

"Tenemos gente que ocupa lugares ofensivos y hemos procurado darles responsabilidad. Empezamos el torneo con Zaldívar, con Tepa, con Ormeño que hoy tuvo minutos, pero no son únicamente ellos, trabajamos también con Piojo, con Alexis, con Pavel, con Sebas. Es una responsabilidad de todos, me incluye darles las opciones, las herramientas y trabajar. Me siento con la capacidad para sacar al equipo adelante. Me siento con la capacidad de buscar ese gol que nos permita sumar de tres”, explicó el entrenador.

Cadena es sincero y asegura que no han sido contundentes jugando en casa y eso es un punto el cual deben de mejorar para poder sumar unidades a su favor en este certamen.

“Asumirlo con total compromiso y responsabilidad. Es verdad, no hemos logrado convertir en casa, hemos generado situaciones y no estamos finos. Hemos tenido oportunidades claras, pero no somos capaces de convertir. Debemos seguir insistiendo, no podemos tirar la toalla, debemos insistir más. Tenemos que concentrarnos en convertir goles, que los partidos se ganan con goles y hoy no hemos sido capaces”, agregó Ricardo Cadena.