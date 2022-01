Liga MX: Tres campeones en 2021 juegan el Clausura 2022 en la Liga Expansión

El Clausura 2022 comenzó de gran forma en la Liga Expansión MX con 44 goles luego de casi tres jornadas, además, para este certamen se cuenta con la presencia de tres futbolistas campeones en la Liga MX en 2021.

Dos de los equipos que ya saben lo que es ser campeón en esta categoría se reforzaron con dos jugadores que fueron campeones en el máximo circuito del balompié mexicano. De igual forma, Cimarrones de Sonora, que también tiene a un campeón Liga en sus filas.

La "Jaiba Brava" anunció esta semana la llegada de Brayton Vázquez, defensor de 23 años de edad, formado como futbolista profesional en las fuerzas básicas del Atlas y campeón del máximo circuito en el reciente Apertura 21, aunque jugó en la Sub 20 solamente y no tuvo minutos con el primer equipo el últimotorneo. También un amplio proceso en la Selección Mexicana desde la Sub 17 y hasta la Sub 23.

Celestes campeones

Por otra parte, Tepatitlán, el segundo campeón en la historia de la Liga Expansión, se reforzó con Andrés Gudiño, portero que supo lo que es ser campeón con Cruz Azul en la Liga MX, durante el Guard1anes 2021, y en sus primeros 180 minutos ha recibido un par de goles.

En tanto, su excompañero celeste, Josué Reyes, ahora integra las filas de Cimarrones, donde ya dio muestra de su calidad al disputar sus primeros 180 minutos en la cancha. Se trata de un mediocampista de constante sacrificio y técnica.