Liga MX: 'Tuca' Ferreti admite vergüenza deportiva por mal paso de Bravos, penúltimos generales

Sin importarle lo que sucederá con su carrera como director técnico en el mes de mayo, Ricardo Ferreti solo piensa en el presente y en la realidad que atraviesa con los Bravos del FC Juárez en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, donde ocupan el lugar 17 y penúltimo de la tabla general con apenas 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y ocho descalabros.

“Uno está metido en lo que resta del campeonato. Vivimos la preocupación por la zona del descenso, de la multa, de todo esto. Entonces no es una situación ahorita de estar pensando en mayo o junio, falta una ‘equis’ cantidad de partidos que nosotros debemos trabajar, de hacer las cosas dignamente, con vergüenza deportiva, y determinación. Hoy el equipo merecía más, pero esto no es de merecer, es de lograr”, indicó el "Tuca".

Al respecto, Bravos es el último equipo en la tabla porcentual, suman el cociente de 1.0000 y los focos rojos están encendidos, situación alarmante debido a que al término de la campaña deberán pagar una multa impuesta por la Liga MX.

Además, el entrenador brasileño lamentó que un error les haya costado la derrota por la mínima diferencia frente a los Xolos de Tijuana, al cierre de la fecha 11, previo al parón por la Fecha FIFA en la cancha del Estadio Caliente.

“Naturalmente uno no puede estar dependiendo de la suerte, pero yo creo que sí nos ha faltado un poquito. Varios tiros pegaron en el poste, pero bueno esto no cuenta. Si no, sería como decimos en una cascarita que tres postes es un gol, y hubiéramos logrado el empate pero no es así. Tener aproximaciones es bueno, pero no concretar no te sirve de mucho, sinceramente yo creo que nos está faltando un poco de suerte. Hay jugadas que no es posible porque recibimos un gol”, aseguró el técnico de Bravos.