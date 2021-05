Liga MX: Tuca Ferretti acepta que ha recibido ofertas de trabajo para dirigir en el extranjero

El director técnico de los Tigres de la UANL, Ricardo Ferretti, acepta que ya esta analizando algunas propuestas que le han llegado del extranjero como también algunas del futbol mexicano, pero a la fecha no se ha decantado por algún club en especifico.

Ferretti terminando este torneo Clausura 2021 de la Liga MX saldrá del equipo sin rumbo alguno, como el mismo lo dijo existen ofertas más no ha dado el si a ningún equipo.

“Me han buscado fuera de México, aquí en México nada. Ustedes (prensa) inventan muchas cosas, a ver si me inventan una buena. No quiero menospreciar a nadie, pero de lo que dicen, no hay nada”, comentó el ‘Tuca‘ en conferencia de prensa, al referirse también a los rumores que lo ponen en Mazatlán.

El Tuca no esta pensando en retirarse del futbol profesional como técnico, para el estar dos meses fuera en esta pandemia ya fue un retiro para el y ahora quiere seguir aportando más al balompié desde el banquillo.

“Mi retiro ya lo tomé cuando la pandemia estaba en su ‘mero mole’. Estuve 66 días sin trabajar y el trabajar 30 años seguidos no le veo tanto problema. Hoy en día las personas cuando más experiencia tienen, creo que hay un estudio, son más productivas y me siento capaz de ser productivo”, señaló.

Ferretti busca poner a los Tigres de la UANL en la Liguilla este sábado cuando se midan en el Estadio Jalisco a los Rojinegros del Atlas en el partido de repechaje. De perder este juego el Tuca diria adíos con una derrota de los felinos.