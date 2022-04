Liga MX: Tuca Ferretti confiesa tristeza al no poder levantar a FC Juárez

México.- Pasan y pasan las jornadas en la Liga MX y FC Juárez no levanta el nivel que le tiene al borde de la eliminación y con ello se lleva a Ricardo Ferretti quien por más que busca la forma de hacer funcionar el equipo este no encuentra y ya está colmando su paciencia y hasta su salud pues el mismo entrenador ya confesó que la situación de su equipo le preocupa mucho al punto de sentir tristeza por no cumplir con las metas.

Este sábado sufrió junto a su equipo un nuevo descalabro ante Pumas en donde el equipo estuvo aguantando por mucho tiempo a los universitarios pero un error del arquero fronterizo les entregó la victoria a los rivales lo que desató la molestia del entrenador ya que había sentado a Hugo González para darle la oportunidad a Carlos Felipe Rodríguez quien terminó por fallar y entregar el partido.

Leer más: Liga MX: ¡Mal y de malas! América pierde a Bruno Valdez por lesión y suspención

Al termino en conferencia aseguró que se sintió triste por la desafortunada acción de su jugador pero tambien del funcionamiento de su equipo, "Me siento triste por Felipe porque la verdad estaba dando una super actuación, había salvado en el segundo tiempo una pelota más complicada. Somos seres humanos y la equivocación viene y me meda triste porque uno quiere que sus jugadores rindan lo mejor posible", comentó el entrenador de FC Juárez.

FC Juárez sumó un partido más sin poder ganar en la Liga MX | Foto: Jam Media

"La situación, vuelvo a insistir, es muy complicada, muy desagradable, todos la vivimos, todos la sentimos y todos estamos queriendo salir de ella", agregó Ferretti quien aseguró que la mala racha del equipo, pero aún así defiende a sus jugadores a quienes les perdona los errores pero siempre y cuando aprendan de ellos para no volver a realizarlo en una nueva oportunidad.

Leer más: Liga MX Femenil: Valeria del Campo de Rayadas y Michelle Montero de Cruz Azul son convocadas por la Selección de Costa Rica

"Son seres humanos y tenemos que entenderlos tambien porque si fuera tan sencillo tendrían que tener 200 jugadores para cada vez que alguien se equivoca", agregó el entrenador. FC Juárez con su nueva derrota quedó en el último lugar de la general con 8 puntos y una marca similar que Mazatlán FC. En la temporada de la Liga MX los pupilos de Ferretti han ganado en dos ocasiones, en la Jornada 1 ante Necaxa y en la 3 ante San Luis, luego de ahí solo empates y derrotas.