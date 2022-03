Liga MX: 'Tuca' Ferretti descartó preocupación por su continuidad en Bravos de Juárez

Con la derrota ante Tijuana en la Jornada 11 del Clausura 2022, Juárez cayó hasta la penúltima posición de la tabla general y se quedaron en el fondo de la tabla de cocientes, a siete puntos de los Xolos. Pese a esta situación, el estratega de los Bravos, Ricardo Ferretti, descartó temer por su continuidad en el equipo.

El 'Tuca' llegó al equipo fronterizo en el Apertura 2021, con el objetivo de sacarlos de la parte baja de la tabla porcentual. Sin embargo, hasta el momento en 25 partidos dirigidos solo tiene 4 victorias, ninguna este semestre pues en los dos triunfos de Bravos en el Clausura 2022, Ferretti estuvo suspendido.

Pese a ello, el estratega señaló que su preocupación es mejorar en su trabajo y no las decisiones que pueda tomar la directiva. "La silla de un entrenador siempre hay la doble posibilidad, quedarte o salir pero nunca me ha preocupado, me preocupa hacer bien mi trabajo", señaló en la conferencia de prensa posterior al partido.

En ese mismo sentido, apuntó que la situación de Bravos en la tabla de cocientes era conocida desde que llegó al banquillo, por lo que no es algo que le ocupe de manera adicional. Enfatizó que no queda más que pensar en terminar el semestre con dignidad y hacer bien las cosas.

"Vivimos una situación difícil desde que llegamos, la zona de descenso, la multa, no es una situación de estar pensando en mayo o junio. Falta una cantidad de partidos, debemos de trabajar y hacer las cosas dignamente, con vergüenza deportiva", mencionó.

Para el duelo ante Xolos de Tijuana, los Bravos no contaron con Paul Aguilar, Fernando Arce, Anderson Leite, Darío Lezcano, Diego Rolán y Gabriel Fernández. Al respecto, Ferretti puntualizó que contar con varios lesionados ha mermado el funcionamiento del equipo. "Esto te va cobrando factura, la posibilidad de conjunción. Si contamos con los jugadores que cada jornada nos hace falta, estaríamos hablando de otra cosa, vamos a resolver lo mejor posible", sentenció. .