Liga MX: 'Tuca' Ferretti no espera que la afición felina lo reciba con aplausos este sábado

El director técnico del FC Juárez, Ricardo 'Tuca' Ferretti, no espera un gran recibimiento este sábado en la última jornada del torneo Apertura 2021 de la Liga MX en el Estadio Universitario ante Tigres de la UANL.

Ferretti afirma que no es algo que le preocupe como lo recibe la grada de los felinos este sábado, pero de su parte será un gran placer volver a ese estadio por el cual tuvo grandes pasajes y le tiene mucho cariño.

"No es una cosa que me preocupe, la pregunta no es cómo pienso que me van a recibir, el problema es: ¿Cómo los voy a recibir yo? Como siempre, con mucho cariño y agradecimiento; o sea, no puedo esperar que a un entrenador del equipo rival lo aplaudan, pero yo sí los puedo aplaudir dentro de mí, como siempre los he aplaudido durante todos los años que estuve en la institución", dijo Ferretti, a su llegada a Monterrey, quien además descartó recibir un reconocimiento por parte de la directiva regiomontana por su paso con el equipo.

Leer más: Liga MX: ¡Recibe veto! Comisión Disciplinaria sanciona a Cruz Azul por grito prohibido

Para el estratega carioca, el equipo no quedo eliminado por la jornada pasada o inclusive por perder si fuera el caso ante Tigres. Para Ferretti su equipo perdió la posibilidad desde la jornada uno.

Pocas posibilidades.

"No creo que un equipo en este momento quede fuera (del pase directo a Liguilla) por el último partido, queda fuera por los 16 anteriores y el último es la consecuencia; o sea, nosotros (Bravos) no quedamos eliminados en el partido pasado, quedamos eliminados desde la fecha uno que no sacamos resultados positivos", sentenció el Tuca.

FC Juárez llega a este encuentro en el puesto 16 con 16 unidades, con cero posibilidades de poder meterse a los puestos de repechaje.

Leer más: Liga MX Femenil: Cruz Azul buscara mantenerse en zona de clasificación ante Centellas del Necaxa

Ricardo Ferretti y el FC Juárez visita este sábado en la jornada 17 a las 20:00 horas de Sinaloa y a las 21:00 horas del centro de México desde el Estadio Universitario.