Liga MX: Tuca Ferretti reconoció que a FC Juárez le gana la desesperación ante mala racha

Ciudad de México.- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de FC Juárez, afirmó este sábado que su equipo ha caído en desesperación ante la racha de 10 duelos consecutivos sin ganar tras perder ante el América en la jornada 13 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

“Nos gana la desesperación por la situación que tenemos, más en juegos como el de hoy en que por querer marcar un gol nos hacen el tercero”, dijo el técnico al final de la derrota de su equipo por 3-0 ante el América en la décimo tercera jornada de la Liga MX.

Los Bravos de Juárez tuvieron problemas para generar peligro desde el inicio; se fue abajo en el marcador en el primer tiempo con los goles de Alejandro Zendejas y del uruguayo Federico Viñas, en la segunda mitad anotó el 3-0 el chileno Diego Valdés.

Ferretti reconoció que la racha que atraviesa su equipo de 10 partidos sin ganar en la Liga MX, el más reciente triunfo de Juárez fue en la fecha tres, les ha mermado en el ánimo y eso ha provocado que no puedan levantarse. “Hay que seguir trabajando en la confianza, en la fe de que podremos salir de esta situación, porque es lo que le falta al equipo; sólo el trabajo nos va a sacar de esta situación que arrastramos”.

Sobre su permanencia al frente de su grupo el estratega mencionó que no es una determinación que le corresponda, aunque aseguró que tampoco va a dejar tirados a sus jugadores a los que buscará motivar. “No soy ajeno a esta situación, me siento mal, pero abandonar yo no lo haría; yo necesito dar confianza y esperanza a mis jugadores; por lo demás no es una decisión mía, sino de la directiva, a ellos habría que preguntar”.

Ricardo Ferretti insistió en que lo único que los va a sacar del bache por el que atraviesan en el Clausura 2022 de la Liga MX es el trabajo. “Tenemos que trabajar todos en lo táctico, en lo físico y en todos los aspectos, hacerlo todos los días para intentar dar la vuelta a lo que nos pasa”.

Con la derrota FC Juárez se mantiene como último entre los 18 equipos del torneo con ocho puntos producto de dos triunfos, dos empates y nueve caídas. En la decimocuarta jornada del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, los Bravos recibirá al Pachuca el próximo viernes.