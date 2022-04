Liga MX: Últimos torneos de Cruz Azul están muy lejos de la cosecha de puntos que logró en la campaña del título

México.- La temporada de Cruz Azul va de mal en peor, la ventaja es que con el colchón de puntos que logró en pasadas jornadas le sigue alcanzando para pelear un lugar en la fase final. Aún así los números del equipo han ido a la baja considerablemente con respecto al Clausura 2021 que fue donde logró del título de Liga MX. Los últimos dos torneos Juan Reynoso y sus pupilos apenas superaron la mitad de puntos de aquella mágica temporada.

Cruz Azul en su campaña del campeonato logró sumar 41 puntos producto de 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas, eso le bastó para ser el primero de la clasificación y llegar a la final para ganarla y bordar su novena estrella en su escudo. Luego de ello se vinieron los verdaderos problemas y bastante sorpresivos pues se esperaba que replicarían algo similar en la siguiente temporada pero fue todo lo contrario.

Para el Apertura 2021 Cruz Azul como campeón defensor apenas logró sumar 23 puntos, por 5 ganados, 8 empates y 4 derrotas estos números fueron tan desastrosos que el equipo no alcanzó a entrar a Liguilla dejando su título descubierto para que Atlas se coronara en esa ocasión. Tambien no se pensaba que fuera a ser tan diferente ya que era el mismo equipo que meses atrás había sido campeón, aún así no lo lograron.

Cruz Azul con malos registros luego del título| Foto: Jam Media

En el torneo más reciente y que sigue en curso, el Clausura 2022, un año después del título, Cruz Azul sigue en un camino complicado, en 16 jornadas con pendiente una aún, tiene 24 puntos y podría aspirar a 27 en el mejor de los casos o los 25 si empatan, tambien apenas superando la mitad de las unidades de hace dos torneos. Ahora si están con otras posibilidades en donde están ubicados en el lugar 6 de la general y con todo en sus manos pero los números vienen aún peor con 7 victorias, 3 empates y 6 derrotas.

El equipo cementero depende de si mismo para seguir en la batalla pero al mismo tiempo los resultados inmediatos no le acompañan y eso queda claro en el "nuevo récord" que ha logrado al empatar su peor marca jugando de local al perder 5 partidos, algo que no pasaba desde el 2016, ahora podrían ser hasta 6 aunque con un asterisco ya que Cruz Azul jugará en el Azteca ante América como visitante de forma administrativa aunque ambos equipos jueguen ahí de local, por ello podría atribuírsele una más en caso de perder.