Liga MX: Un Siboldi frustrado lamenta el empate de sus Xolos ante Puebla

Tijuana.- Luego de dejar escapar el triunfo en la parte final del encuentro, el técnico de los Xolos de Tijuana, Robert Dante Siboldi, compareció en rueda de prensa, donde no dudo en mostrar su frustración y enojo por el resultado no favorable, mencionando que sus errores defensivos fueron claves en el partido.

Siboldi destacó el aplomó de su equipo en la primera mitad, donde pudieron ponerse al frente con el gol de Lucas Rodríguez, sin embargo, también habló de la falta de contundencia que tuvo Tijuana en el resto del encuentro, lo que ocasionó que Puebla les sacara el encuentro cuando ya se veían ganadores.

Nos faltó meterla, tener contundencia. Es difícil poder decirle algo a los muchachos porque fuimos los más propositivos. Tuvimos desaciertos al terminar la jugada y solo un error, en un tema de decisión perdemos la pelota en una zona de definición del rival, aprovechan, nos ganan por alto y el muchacho que tiene altura remató por arriba", explicó Siboldi al final del juego.

El estratega uruguayo encabeza un nuevo proyecto de Xolos que todavía no ha podido, despegar, y es que en cinco jornadas que van del toreno "Grita México AP21", los fronterizos marchan en el fondo de la tabala general con apenas dos unidades, no obstante añade que no pierde las esperanzas en la plantilla.

Mi sentimiento en este momento es de tristeza por cómo se dio el partido, generamos muchas opciones de gol, hicimos todo para ganar, los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Vamos por el camino correcto, el equipo va mejorando".

"Hoy al equipo me da mucha confianza y seguridad de que vamos a conseguir esos puntos que hemos dejado ir. El equipo está preparado para jugarle a quien sea y si jugamos como hoy no tengo duda de que sea queremos un muy buen resultado en el Azteca", dijo.

Xolos tendrá una difícil prueba el próximo domingo cuando visiten el Estadio Azteca para medirse a las Águilas del América en punto de las 16:00 horas, en acción de la fecha 6 de la Liga MX; donde las 'jauría' buscará dar la campanada ante el hoy líder de la competencia.

