Liga MX: Uriel Antuna asegura estar muy feliz con Cruz Azul

El delantero de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Uriel Antuna, se dice muy contento y feliz de militar en el equipo de Juan Reynoso en este torneo Clausura 2022 de la Liga MX, en donde ya hizo su primer gol con su nueva playera.

"Estoy contento, feliz de estar acá. Y siempre había estado luchando para estar en mi máximo nivel y si bien no se me habían estado dando bien las cosas, siempre he estado luchando al máximo para estar en ese nivel que a lo mejor quedé a deber en mi equipo anterior.

Antuna afirma que siempre ha estado trabajando para dar el cien por ciento en su carrera profesional y en esta ocasión en Cruz Azul no ha sido la excepción hasta el momento.

"Siempre he estado trabajando para estar en mi máximo nivel, si bien es cierto son a veces circunstancias que no se dan las cosas, pero siempre hay que estar trabajando para cuando se dé la oportunidad estar listo", dijo a Fox Sports.

Uriel Antuna aseguró que no fu nada sencillo sacar un resultado a favor este domingo en la cancha de los Esmeraldas del León, ya que es un equipo muy complicado y que se defiende muy bien en su casa.

"Es un rival difícil, complicado y más en su cancha, que sabemos cómo juega, pero nosotros seguimos manteniendo esa línea, ganando este partido estamos arriba y contentos por los tres puntos, con los que el equipo va a estar con confianza, pero no confiado, siempre manteniendo el futbol que hemos estado mostrando", señaló.

Antuna logro anotar su primer gol vestido con la playera del Cruz Azul este domingo en la jornada 4 y así comenzar una nueva era en este torneo Clausura 2022, luego de su estancia en Chivas que generó muchas dudas.