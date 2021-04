Liga MX: Uriel Antuna desea volver primero a Europa que ser campeón primero con Chivas

El mediocampista mexicano de la Liga MX, Uriel Antuna, reveló en entrevista con Zagalive que desea primero regresar a jugar a Europa que conseguir un campeonato con las Chivas del Guadalajara.

Antuna es uno de los jugadores revulsivos en el equipo de Víctor Manuel Vucetich y desde su llegada ha hecho click con los aficionados tapatíos en la Liga MX, ahora con esta declaración podría echarse varios enemigos en contra.

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa, obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas en la Liga MX, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”, reveló en entrevista en YouTube con Zavalive.

Además de declarar que un título pasaría a segundo plano en sus intenciones en la Liga MX, Antuna no descarta jugar en alguna etapa de su carrera con las Águilas del América, el rival del conjunto tapatío por historia en la primera división de México.

“Con 23 años, te diría fichar por el América; no me puedo retirar porque no tengo la vida resuelta, entonces al dar las dos opciones de no hacer nada o seguir jugando, la verdad está complicado, pero preferiría ir al América que retirarme, porque sigue la vida, sigues creciendo o porque puede ser otro escalón para que te vean simplemente”, finalizó.

El mediocampista de las Chivas del Guadalajara es uno de los pilares en el ataque del vigente torneo Clausura de la Liga MX, suma 13 partidos jugados, once como titular y un total de 970 minutos jugados.

Uriel Antuna viene de ser campeón con la Selección Sub 23 en el Preolímpico de Concacaf venciendo en la final a Honduras. Antuna podría ser parte de la posible selección que viaje a Juegos Olímpicos con un puñado más de jugadores de los equipos de la Liga MX.

El "Brujo" Antuna tuvo una etapa de dos temporadas en el viejo continente militando con el F.C. Groningen de la Liga de Holanda. En dos años, el mediocampista tuvo una ligera actuación de solo 20 partidos en liga sin goles, lo que propició su salida para llegar a la MLS con el LA Galaxy.