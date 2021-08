Liga MX: Uriel Antuna no se enfoca en los rumores del Olympiacos y por el momento se concentra en Chivas

El mediocampista de las Chivas del Guadalajara, Uriel Antuna, quien ha sido vinculado esta semana con el Olympiacos de Grecia, salío y dio la cara sobre los posibles rumores que lo ponen en el viejo continente.

Antuna comento que su presente en estos momentos es con las Chivas del Guadalajara, donde esta concentrado al cien por ciento en lo que viene en este torneo Grita México AP2021 de la Liga MX.

“Sí es un sueño personal que lo he comentado (ir a Europa), pero al final de cuentas estoy en mi club, estoy concentrado en el club, sé que jugando bien aquí y en Selección van a llegar ofertas de otros equipo. Hay que esperar, ahorita estoy concentrado en mi club, concentrado con mi equipo mentalmente porque al final de cuentas eso es lo que me da estar aquí en Chivas, sé que quedar campeón aquí también te abre una vitrina enorme afuera; pero ahorita estoy concentrado aquí y no quiero pensar en nada más”, explicó Uriel Antuna en entrevista para TUDN.

El jugador de Chivas dejo en claro que después de la gran actuación que tuvieron en los Juegos Olímpicos, es normal que se den los rumores de ciertos equipos que quieran hacerse de los servicios de los jugadores medallistas de bronce.

“Claro que sí habrá una diferencia, si bien siempre que haces un buen papel en la selección hay ese tipo de rumores o acercamientos de otros clubes europeos o ese tipo de cosas, pero al final de cuentas el jugar en tu club es lo que te da, que te haces ver", comentó el “Brujo”, quien anotó dos goles en los Juegos Olímpicos.

Uriel Antuna fue un jugador clave en el armado de Jaime Lozano en los pasados Juegos Olímpicos, donde le termino arrebatando el puesto de titular a Diego Lainez, quien en el papel pintaba para quedarse con el puesto por el extremo derecho.

Solo en el último juego, Uriel Antuna no inicio de titular, dandole juego a Lainez quien desgraciadamente salió del juego por molestias y entro el "Brujo" Antuna.