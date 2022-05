Liga MX: Uriel Antuna quiere título con Cruz Azul y luego volver a Europa

Uriel Antuna fue uno de los refuerzos más relevantes de Cruz Azul durante el mercado de fichajes de invierno y se ha ganado su lugar como titular en el esquema de Juan Reynoso. Al respecto, el propio jugador señaló que le ha tomado cariño a la institución a lo largo de este semestre.

"Me voy encariñando cada vez más de esta institución, que me he encariñado mucho y me ha dado la oportunidad de seguir creciendo", declaró Uriel Antuna en entrevista con TUDN. Asimismo, reconoció que tiene el deseo de regresar algún día al futbol europeo.

El atacante jugó en el Viejo Continente con el FC Groningen en los Países Bajos, antes de emigrar a la MLS y de ahí a Chivas. En ese sentido, reconoció que su objetivo es dar el salto nuevamente desde la Liga MX, aunque de momento está comprometido con la Máquina.

"Obviamente tengo un sueño muy clavado que es regresar a Europa, pero ahorita estoy aquí en Cruz Azul. Quiero quedar campeón aquí primero; lograr cosas importantes; quedar en la historia del equipo, e irme contento, feliz", señaló el atacante de los cementeros.

Asimismo, consideró que llegar al equipo de la Noria le ha ayudado a crecer y madurar, con lo que espera cambiar la percepción que se tenía de él. "Más que nada es aprendizaje. Lo dije anteriormente, yo apendí a la mala, para seguir luchando y quitar esa mala imagen que tenían de mí".

Antuna jugó en las 17 jornadas de la fase regular del torneo Clausura 2022, en 13 de ellas como titular y aportó 2 goles y 4 asistencias, su segundo mejor registro desde que llegó a la Liga MX. En el repechaje jugó los 90 minutos, aunque no anotó, por lo que se perfila para mantenerse como titular ante Tigres en cuartos de final.