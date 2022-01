Liga MX: Uriel Antuna se queja de Chivas y asegura que nunca lo cuidaron como su jugador

México.- Uriel Antuna ha sido el tema de conversación de la Liga MX en los últimos meses, primero con la posibilidad de que fuera al América pero tras un giro inesperado terminó fichando con Cruz Azul, pero cuando todo parecía que las cosas se calmaría, llegó sus primeras palabras como celeste en donde no se expresó nada bien de su pasado equipo y dejó claro que nunca estuvo contento con el trato que le dieron en el Rebaño lo que desencadenó una nueva conversación en su nombre.

Este martes TUDN reveló una entrevista que tuvo con el "Brujo" quien ese mismo día fue presentado de manera oficial con Cruz Azul a pesar de que ya tenía varios días en el club. En dicha entrevista tocó temas relevantes en donde aclaró que en casi dos años que estuvo en Chivas, nunca se sintió arropado y cuidado por la directiva, lo que posiblemente afectó su desempeño con el equipo.

"Nunca me sentí arropado. A veces había que proteger un poquito más al jugador y no se hacía", dijo el jugador", "No me tuvieron esa confianza", agregó. Uriel Antuna fue más preciso con sus palabras y recordó todo lo que pasó en el equipo, especialmente las indisciplinas que le costaron una etiqueta en el futbol mexicano y que fue por ahí en donde no se vio el apoyo de la directiva.

"De los errores se aprende y es lo que a mí me pasó y tuve que aprender a la mala y hay que corregir esos errores que te tachan de alguna manera y que al final no es lo que vives diariamente. Entonces, no pasa nada, desgraciadamente alguna prensa así es y es aceptable, pero uno siempre trata de revertir estas situaciones", comentó Antuna quien ya no está más vinculado con Chivas a partir de este Clausura 2022.

Uriel Antuna y Alejandro Mayorga siendo presentados con Cruz Azul | Foto: Captura

En su paso por Chivas, llegó con grandes expectativas, uno de los pagos más grandes se hicieron por él al Galaxy y a otros equipos que tuvieron que ver en su venta. Por momentos tuvo grandes actuaciones pero poco a poco se perdió y no rindió como se esperaba tenía mejor rendimiento con la Selección Mexicana pero no con Chivas. Luego se hicieron públicas las indisciplinas que llegaron para convertirse en una carga en su espalda que ahora lo tienen fuera de la institución.

Uriel Antuna probará con su tercer equipo en la Liga MX, recordando que debutó con Santos y luego se fue al extranjero al Manchester City donde no pudo quedarse y cayó en la MLS con el LA Galaxy, fue fichado por Chivas y solo dos años después ha llegado a Cruz Azul en donde asegura es muy querido desde el día uno y con quien espera hacer cosas importantes para la máquina.