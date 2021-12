Liga MX: Van Rankin desconoce si tendrá que regresar a México con las Chivas del Guadalajara

El defensa mexicano que esta militando en la MLS con el Portland Timbers, Josecarlos Van Rankin, asegura desconocer su posible retorno al futbol mexicano con las Chivas del Guadalajara para el Clausura 2022.

El jugador esta en calidad de préstamo con el conjunto estadounidense y este año ya vence su estadía en la MLS. Ante esto, el defensa afirma que no ha recibido propuestas de regresar a la Liga MX.

“No (he hablado con nadie de Chivas). Estoy concentrado en la final no sé si me voy a quedar o regresar, no tengo idea. En mi caso ha sido una experiencia excelente por el nivel que se encuentra aquí (en MLS), hay muchos equipos, mucha oportunidad, la competencia es buena y cualquier jugador mexicano puede venir acá y crecer en esta etapa deportiva”, explicó Van Rankin en declaraciones para ESPN.

Van Rankin asegura que esta teniendo un gran año en la MLS, donde ha encontrado un gran balance en su juego y mucha más regularidad en su equipo desde que llego a los Estados Unidos.

“He tenido regularidad en el torneo que es importante para seguir creciendo y mejorando, entonces el balance lo veo positivo en cuanto a este año. He evolucionado bastante porque es una liga muy diferente, te encuentras distintos tipos de juego, de jugadores, entonces irte adaptando a esas cosas te va dando más herramientas en tu juego” abundó al lateral mexicano.

El regreso de Van Rankin a Chivas no le caería nada mal a Marcelo Michel Leaño para el Clausura 2022, debido a que una de las posiciones donde más problemas le dio al equipo en el Apertura 2021.

En lo que va de estancia en la MLS con el equipo del Portland Timbers, el defensa mexicano suma 39 partidos jugados y seis asistencias, además de que esta jugando la Final de la Conferencia Oeste por un boleto a la Gran Final.