Liga MX: Víctor Guzmán aseguró que no se planteó salir de Pachuca

Uno de los rumores que más sonó durante el mercado de fichajes en la Liga MX fue la llegada de Víctor Guzmán a Chivas. Se dijo que el Rebaño una vez más buscaría el traspaso del mediocampista, luego que hace un par de años se cayera por el positivo de dopaje del jugador.

Sin embargo, tanto la directiva de Pachuca como la de los rojiblancos negaron la posibilidad y el jugador permanecerá con los Tuzos para el Apertura 2022. En este fin de semana, el propio 'Pocho' Guzmán aseguró que en ningún momento se planteó salir del equipo hidalguenses.

"Conmigo nadie se comunicó. Yo lo tengo hablado con Jesús (Martínez); tanto yo quiero lo mejor para la institución, como la institución quiere lo mejor para mí", y añadió que si hubiera tenido un acercamiento directo, lo hubiera planteado con la directiva e incluso con el cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada.

"Yo estoy encantadísimo de seguir aquí en el grupo. Pero en sí, conmigo directo nadie se acercó", y con ello el mediocampista puso fin a los rumores sobre su salida del Pachuca, con el cual seguirá al menos un año pues su contrato finaliza en junio del 2023.

Por otra parte, respecto al hecho de que no le convoquen a Selección Mexicana, el mediocampista dijo que no se siente preocupado. "Por momentos uno sí se fija, ve las situaciones, y uno no se explica que uno está dando lo mejor y ver que llaman a otros compañeros, sí dices, qué tengo que hacer".

"Si estoy metiendo goles, si estoy poniendo asistencias. En mi posición soy el que más goles y asistencias he metido y pues no lo entiendo, pero pues nada más me queda a mí seguir trabajando", finalizó el 'Pocho', que no pierde la esperanza en llamar la atención de Gerardo Martino.