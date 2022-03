Liga MX: Víctor Guzmán el indiscutido para Guillermo Aldama con este nuevo Pachuca

México.- La temporada que Pachuca está viviendo ha sorprendido a más de uno, se pensaba que tardía mucho más el poder acoplar el estilo de juego de Guillermo Almada a los jugadores pues su llegada se dio de forma repentina y con muy poco tiempo para iniciar el Clausura 2022. Al día de hoy ha hecho jugar a los Tuzos de gran forma y de paso recuperar a jugadores de mucha importante en el equipo, caso distintivo con Víctor Guzmán quien desde siempre con los Tuzos ha sido un hombre relevante pero ahora lo ha dimensionado más.

El jugador de 27 años que no es tan joven como se pudiera pensar ha entendido a la perfección que es lo que busca su entrenador para ponerlo a jugar, no quiere decir que Guzmán las temporadas pasadas no fuera relevante y es que es por ahí ya que en el Apertura 2021 jugó los 17 partidos pero ahora ha encontrado un balance total que le ha llevado a estar en entre los inamovibles del Pachuca en 8 fechas disputadas y muy seguramente lo hará en la jornada 10 cuando visiten al Toluca.

Víctor Guzmán quien se desempeña en el mediocampo con consignas como recuperación y salida al ataque ha podido hacer grandes conexiones con sus compañeros, solo hay que ver como se mueve para habilitar a Avilés Hurtado, Nicolás Ibáñez para entender su lugar en el campo, ha asistido en los partidos en los que ha jugado y por si fuera poco ha marcado ya 2 goles que representaron asegurar puntos para el Pachuca.

Desde el inicio de la campaña se le concedió la confianza de que fuera el que comandara el mediocampo, su visión al ataque es de gran ayuda para que los delanteros eviten salirse mucho del área y como tiene la libertad de moverse por todo el campo hace su juego más impredecible al momento del ataque. Guillermo Almada quien con Santos manejó un estilo de juego similar con gente de poder al ataque ahora puede contar con Guzmán para ser el líder del campo y eso le ha regresado las ganas de ser utilizado.

Pero no sería todo sencillo sino fuera por la gran camada de jugadores que tiene a su lado, desde los jóvenes como Kevin Álvarez quien es de las sorpresas, hasta elementos como Romario Ibarra que aunque es un hombre totalmente diferente al futbol del Pocho se entienden cuando hay que atacar. Hay que recordar que alguna vez Víctor Guzmán salió de Pachuca para ir a Chivas pero un tema de doping le hizo no salir, con problemas intentó regresar y estuvo parado mucho tiempo hasta que le dieron de nuevo la oportunidad y ahora es de los mejores del equipo.