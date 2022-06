Liga MX: Víctor Manuel Vucetich asegura que Rayados espera dos refuerzos más

México.- Este sábado Rayados enfrentó a Santos Laguna en amistoso en USA, el resultado no fue nada bueno para el equipo de Víctor Manuel Vucetich quien cosechó una derrota más al frente del equipo. Aún así se fue satisfecho con el accionar de sus jugadores y con las posibilidades de llegada que aún tiene. Tras el duelo, el DT confirmó que se tienen al menos dos jugadores más en la mente para que lleguen a reforzar al equipo.

La zona a reforzar sería en el ataque y es que Rayados actualmente no tiene delanteros, Rogelio Funes Mori es su único referente, Janssen, Campbell dejaron al equipo y solo puso echar mano de Rodrigo Aguirre quien aunque tuvo buenos momentos no estuvo a la altura pues según palabras del entrenador aún le falta ritmo para competir en Rayados. Aunque no se dio a conocer de que zona esperan a los refuerzos que serán dos pero aseguró que ya los esperan.

"Tiene apenas una semana y media con nosotros, debe ir acoplándose, entender la idea, movimiento y agarrando el ritmo que traía anteriormente. Es un hombre de buena participación ofensiva, que tiene gol. Estamos esperando a otros dos elementos que están por participar con nosotros y esperemos que se pueda dar con ellos", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Rayados siguen en preparación para el inicio del Apertura 2022 | Foto: Captura

En lo que respecta al partido que hizo el equipo destacó que se lleva buenas sorpresas dado que la pretemporada que se ha hecho le ha dado resultado buenos, en la generación pero que si les faltó en el momento de la definición. "La actuación es del portero (Santos), tuvo la fortuna de estar en la zona donde debe de estar o nosotros no tuvimos esa definición tan fina, pero el funcionamiento, la superioridad del equipo fue rotunda, se dominó el partido", agregó.

La afición de Rayados por ahora no está tan contenta como se podría esperar, el equipo tuvo una temporada para el olvido, se pudo recuperar en la parte final pero quedó eliminado en Repechaje siendo la nomina más cara de toda la Liga MX, por ello en este Apertura 2022 se busca que el equipo resurja para tener muchos mejores resultados.