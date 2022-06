Liga MX: Víctor Manuel Vucetich 'duda' que Duván Vergara sea registrado para el Apertura 2022

Monterrey, Nuevo León.- El tema de Duván Vergara deja mucho que decir en el aspecto de si continuará o no con los Rayados de Monterrey para el próximo torneo Apertura 2022 de Liga MX, pues sigue en proceso de rehabilitación y aún le restan dos meses por cumplir.

Debido al tema que arrastra el jugador, desde enero del presente año, el técnico, Víctor Manuel Vucetich, se sinceró al decir que ve poco probable que el colombiano sea registrado para el nuevo certamen, ya que, de ser posible su continuidad, podría volver a jugar a mediados del campeonato doméstico.

"Será complicado (que sea registrado), se va a estar evaluando y dependiendo la necesidad se estará determinando si Duván sigue o no con nosotros", mencionó el 'Rey Midas' en entrevista para la cadena deportiva Fox Sports.

Víctor Manuel Vucetich en la banca de Rayados

¿QUÉ LE PASÓ A DUVAN VERGARA?

El día 22 de enero Duván Vergara sufrió una aparatosa lesión enfrentando a Cruz Azul en la jornada 3 del Clausura 2022. El jugador se rompió los ligamentos y menisco cuando en una jugada ofensiva del rival sintió un dolor en la rodilla y terminó sobre el césped.

El club reveló a través del dictamen médico que el sudamericano quedaría fuera durante seis meses, a la fecha acumula cuatro de rehabilitación y el propio jugador dijo, hace días, que desconoce si continuará con los Rayados, pues no ha tenido comunicación con la directiva.

Duván Vergara enfrentando a Querétaro

"No sé, ahora me siento un poco mejor pero habrá que esperar los tiempos de Dios para saber si estoy o no estoy bien, esperemos que las cosas se den a nuestro favor. No sé si me vayan a registrar para el siguiente torneo, no he hablado con ellos (directores) todavía falta lo importante, ahora es recuperarme, estar bien al cien porciento", rezó.

Duván Vergara estuvo activo en el Clausura 2022 de Liga MX en los tres primeros compromisos de Rayados de Monterrey. Colaboró con un gol frente a Necaxa en 162 minutos disputados. Si acaso Monterrey no lo registra, podría fichar a otro foráneo, pues tendría una plaza vacante, algo que no dejarían escapar.